VfR Neumünster angelt sich PSV-Mittelfeldmotor Nils Drauschke

Nils Drauschke (am Ball, PSV Neumünster) gegen Serhat Yazgan (Kilia Kiel) – im direkten Duell der besten Spieler. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der VfR Neumünster hat für die Saison 2026/27 einen namhaften Hammer-Neuzugang für das Mittelfeld verpflichtet: Nils Drauschke wechselt vom Tabellenneunten PSV Neumünster zu den Veilchen und wird künftig weiterhin in der Oberliga Schleswig-Holstein für den VfR auflaufen.

Leistungsträger mit Torgefahr

Der 25-Jährige gilt seit Jahren als einer der prägenden Spieler beim PSV Union. Als zentraler Mittelfeldspieler verbindet Drauschke Spielübersicht, Laufstärke und Torgefahr. In der aktuellen Saison erzielte der Kicker, der in der Eidertaler und Störche-Jugend ausgebildet wurde, in fünf Spielen fünf Tore. Aufgrund eines Auslandsaufenthalts kam Drauschke nur in fünf Partien zum Einsatz, war dort jedoch direkt entscheidend. In der Restsaison steht

Sportdirektor Neca überzeugt vom Top-Transfer

VfR-Sportdirektor Lars Neca zeigt sich hochzufrieden mit der Verpflichtung und ordnet den Wechsel auch strategisch ein. Auf dem VfR-Instagram-Kanal sagt Neca über den Transferhammer: „Nils ist ein Spieler, der mit seinen individuellen Fähigkeiten den Unterschied ausmachen kann. Er ist seit Jahren der Leistungsträger an der Stettiner Straße. Seit meinem Amtsantritt stand Nils oben auf meiner Wunschliste. Mir war klar, dass er auch bei anderen renommierten Vereinen begehrt war. Umso mehr freue ich mich, dass unser Konzept ihn überzeugt hat und er sich für den VfR Neumünster entschieden hat.“