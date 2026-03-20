PSV Neumünster will fehlerunauffälliger werden

Weiter geht’s. Bereits am Freitagabend ist in der Flens-Oberliga der PSV Neumünster beim Drittletzten Eutin 08 gefordert. Angepfiffen wird die Partie auf dem Rasenplatz am Steinredder um 19.30 Uhr. Nach dem guten Auftritt im Heimspiel gegen den SV Eichede (2:2) geht es für den PSV im zweiten Auswärtsspiel des Jahres darum, mit einem Erfolg zumindest bis zum Samstag noch einmal am Lokalrivalen Rasensport vorbeizuziehen und auf den 7. Platz vorzurücken. Das Hinspiel am 13. September 2025 konnte der PSV deutlich mit 5:0 zu seinen Gunsten entscheiden.
Die Rosenstädter haben in diesem Jahr erst ein Punktspiel bestritten und kamen dabei am letzten Wochenende beim amtierenden Meister FC Kilia Kiel deutlich mit 0:7 unter die Räder. Die Mannschaft von Trainer Dennis Jaacks ist mit erst 15 Punkten auf der Habenseite weiterhin stark abstiegsgefährdet und benötigt dringend Zählbares.
Dennis Buthmann aus dem Trainerduo der Schwalestädter sagte zu dem Spiel: „Ich glaube, dass es darauf ankommen wird, dass wir eine gute Intensität und eine gewisse Klarheit in unser Spiel bekommen. Wir müssen fehlerunauffälliger werden, und dann denke ich, dass wir gute Aussichten haben.“
Zu den Ausfällen äußerte sich Buthmann wie folgt: „Personell bleibt es weiterhin angespannt. Heute hat uns Calvi Ehlert mitgeteilt, dass die Saison für ihn vermutlich gelaufen ist, weil er sich nach einem Pressschlag im Training das Schienbeinköpfchen angebrochen hat. Außerdem fehlen die bereits bekannten Spieler.“