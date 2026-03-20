PSV Neumünster will fehlerunauffälliger werden

Der PSV Neumünster möchte auch in Eutin so feiern. – Foto: Olaf Wegerich

Weiter geht’s. Bereits am Freitagabend ist in der Flens-Oberliga der PSV Neumünster beim Drittletzten Eutin 08 gefordert. Angepfiffen wird die Partie auf dem Rasenplatz am Steinredder um 19.30 Uhr. Nach dem guten Auftritt im Heimspiel gegen den SV Eichede (2:2) geht es für den PSV im zweiten Auswärtsspiel des Jahres darum, mit einem Erfolg zumindest bis zum Samstag noch einmal am Lokalrivalen Rasensport vorbeizuziehen und auf den 7. Platz vorzurücken. Das Hinspiel am 13. September 2025 konnte der PSV deutlich mit 5:0 zu seinen Gunsten entscheiden.