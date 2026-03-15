Gerechte Punkteteilung in Neumünster – PSV und Eichede mit 2:2

In einem nur in der zweiten Hälfte sehenswerten Spiel trennen sich in einer Partie vom 22. Spieltag in der Flens-Oberliga der PSV Neumünster und der SV Eichede verdient mit 2:2 (2:1). Für beide Teams hat sich durch das Remis wenig geändert. Die Mannschaft von Trainer Paul Kujawski, der damit im vierten Duell gegen den PSV ohne Sieg bleibt, kann durch die Punkteteilung den guten 3. Platz behaupten und profitiert auch davon, dass der Heider SV erneut Federn ließ. Auch für den Ordnungshüter bleibt alles beim Alten, denn das Team vom Trainerduo Nils Voss und Dennis Buthmann bleibt weiterhin auf dem 8. Platz.
Ein Schreckmoment für die Gastgeber beim Abschlusstraining: Bei der letzten Aktion vor dem Trainingsende verletzt sich der gerade erst genesene Calvin Ehlert und zieht sich eine Innenbanddehnung zu. Für ihn rückt Winterneuzugang Mohammed Mahmud vom TSV Klausdorf in die Innenverteidigung und nutzt seine Chance in der Startaufstellung mit einer soliden Vorstellung.
Auf dem gut bespielbaren Rasen auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße verlief die erste halbe Stunde nahezu ohne große Höhepunkte, und das Spiel plätscherte so dahin. Erstmals richtig gefährlich wurde es nach einer scharfen Hereingabe von Til Küffner, der den Ball von halblinks flach vor das Tor zog, doch Tim Möller konnte die scharfe Hereingabe nicht richtig verwerten und setzte das Spielgerät aus Nahdistanz weit über das Tor.
Auf der Gegenseite nutzen die bis dahin offensiv überhaupt nicht in Erscheinung getretenen Stormarner ihre erste Chance, um in Führung zu gehen. Einen Flachschuss von Jens Wollesen kann PSV-Torhüter Tilman Körtzinger nur zur Seite abwehren, doch dann ist Marko Ljulijic (34.) zur Stelle und drückt den Ball zum Führungstreffer über die Linie.
Doch die Antwort der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten, denn der zweite Angriff führt zum Erfolg. Timo Barendt verlängert den Ball sehenswert mit der Hacke in den Lauf von Tim Möller, der sich gegen Lucas Irmler durchsetzen kann und dann flach in die Mitte auf den einlaufenden Timo Barendt (40.) ablegt, der zum 1:1-Ausgleich trifft.
Doch es kommt noch besser für die Gastgeber, die nun ihren Rhythmus gefunden haben. Nils Drauschke kann sich diesmal stark über die linke Angriffsseite durchsetzen und spielt mit viel Übersicht einen Rückpass auf Tim Möller (43.), der aus wenigen Metern mit einem Flachschuss sogar den 2:1-Führungstreffer erzielen kann. Damit geht es in die Pause.
Eichede, dass bis dahin wenig Risiko spielte, versuchte nun, den Druck zu erhöhen und kam zu zwei guten Abschlüssen von Mika Meyer, die jedoch beide knapp das Tor verfehlten. Aber auch die Gastgeber hatten durch Tim Möller – der von halblinker Position frei auf das Tor zulief und mit seinem Flachschuss knapp den zweiten Pfosten verfehlte – sowie durch einen Kopfball des eingewechselten Ben Luca Nohns zwei richtig gute Gelegenheiten, die Führung auszubauen.
Das Spiel wog nun hin und her und nahm dabei deutlich an Intensität zu. Im Gegensatz zur schwachen ersten halben Stunde waren beide Mannschaften darauf bedacht, einen Treffer zu erzielen. Das erste Mal richtig gefordert war PSV-Torhüter Tilman Körtzinger bei einem strammen Schuss von Evgenij Bieche aus gut 18 Metern, den er zur Ecke abwehren konnte. Nach einer flachen Hereingabe von der linken Seite hatte Ben Luca Nohns die Chance für den PSV, alles klar zu machen, doch er rutschte am Ball knapp vorbei.
So konnten die nie aufsteckenden Gäste nach schöner Vorarbeit durch den robusten Lucas Irmler, der von der linken Außenbahn flach in den Strafraum passte, durch Leon Tonder (79.) den letztlich verdienten 2:2-Ausgleich erzielen. Eine gerechte Punkteteilung, mit der beide Teams gut leben können.
Stimmen zum SpielJan-Hendrik Schmidt (Sportlicher Leiter SV Eichede
PSV Neumünster: Körtzinger – Werner, Latifi, Mahmud, Eberhardt – Assameur (84. Zinkondo) – Drauschke, Küffner (84. Jansa) – Tiedemann, Möller – Barendt (57. Nohns). Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voss.
SV Eichede: Barkmann – Irmler, Nishori, Shkuropatov, Fritzen (79. Ikeda) – Giebler (70. Silas Meyer), Tonder – Mika Meyer, Bieche (79. Krüger), Ljulijic (70. Clausen) – Wollesen (87.). Trainer: Paul Kujawski.
Schiedsrichter: Chris Olimsky (Ostroher SC) mit einer tadellosen Spielleitung.
Assistenten: Simon Schmeling und Tjark Schröder.
Zuschauer: 202 auf dem PSV-Sportplatz an der Stettiner Straße in Neumünster.
Tore: 0:1 Marko Ljulijic (34.), 1:1 Timo Barendt (40.), 2:1 Tim Möller (43.), 2:2 Leon Tonder (79.).