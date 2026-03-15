Gerechte Punkteteilung in Neumünster – PSV und Eichede mit 2:2

Jesper Tiedemann (PSV) gegen Mika Meyer (li) und Jens Wollesen (Eichede). – Foto: Olaf Wegerich

In einem nur in der zweiten Hälfte sehenswerten Spiel trennen sich in einer Partie vom 22. Spieltag in der Flens-Oberliga der PSV Neumünster und der SV Eichede verdient mit 2:2 (2:1). Für beide Teams hat sich durch das Remis wenig geändert. Die Mannschaft von Trainer Paul Kujawski, der damit im vierten Duell gegen den PSV ohne Sieg bleibt, kann durch die Punkteteilung den guten 3. Platz behaupten und profitiert auch davon, dass der Heider SV erneut Federn ließ. Auch für den Ordnungshüter bleibt alles beim Alten, denn das Team vom Trainerduo Nils Voss und Dennis Buthmann bleibt weiterhin auf dem 8. Platz.

Verletzung von Calvin Ehlert - Mohammed Mahmud rückt als IV nach

Ein Schreckmoment für die Gastgeber beim Abschlusstraining: Bei der letzten Aktion vor dem Trainingsende verletzt sich der gerade erst genesene Calvin Ehlert und zieht sich eine Innenbanddehnung zu. Für ihn rückt Winterneuzugang Mohammed Mahmud vom TSV Klausdorf in die Innenverteidigung und nutzt seine Chance in der Startaufstellung mit einer soliden Vorstellung.

Mohammed Mahmud spielte in seinem ersten Spiel für den PSV Neumünster völlig unbekümmert auf. – Foto: Olaf Wegerich

Spielverlauf der ersten Halbzeit Auf dem gut bespielbaren Rasen auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße verlief die erste halbe Stunde nahezu ohne große Höhepunkte, und das Spiel plätscherte so dahin. Erstmals richtig gefährlich wurde es nach einer scharfen Hereingabe von Til Küffner, der den Ball von halblinks flach vor das Tor zog, doch Tim Möller konnte die scharfe Hereingabe nicht richtig verwerten und setzte das Spielgerät aus Nahdistanz weit über das Tor. Auf der Gegenseite nutzen die bis dahin offensiv überhaupt nicht in Erscheinung getretenen Stormarner ihre erste Chance, um in Führung zu gehen. Einen Flachschuss von Jens Wollesen kann PSV-Torhüter Tilman Körtzinger nur zur Seite abwehren, doch dann ist Marko Ljulijic (34.) zur Stelle und drückt den Ball zum Führungstreffer über die Linie. Timo Barendt vollendet Zuspiel von Tim Möller zum 1:1 Doch die Antwort der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten, denn der zweite Angriff führt zum Erfolg. Timo Barendt verlängert den Ball sehenswert mit der Hacke in den Lauf von Tim Möller, der sich gegen Lucas Irmler durchsetzen kann und dann flach in die Mitte auf den einlaufenden Timo Barendt (40.) ablegt, der zum 1:1-Ausgleich trifft.

Nach einem Foul an Tiedemann (PSV) ging es kurzzeitig hoch her, doch SR Chris Olimsky meisterte auch dieser Situation. – Foto: Olaf Wegerich