„Produkt des gesamten Vereins“: 09-Coach Kruth zieht sein Titel-Fazit Mittelrheinliga: Der SV Bergisch Gladbach 09 hat es geschafft: Nach einer konstant überzeugenden Spielzeit feiert die Elf von Chefcoach Kevin Kruth dank eines phänomenalen 10:0-Kantersieges über die SpVg Porz am letzten Spieltag die Regionalliga-Rückkehr. von Tom Kunze · Heute, 06:50 Uhr · 0 Leser

Kevin Kruth hat den SV Bergisch Gladbach 09 nach fünf Jahren zurück in die Regionalliga geführt. – Foto: Michael Schnieders

Nicht viele hatten vor der Mittelrheinliga-Saison 2025/26 auf den SV Bergisch Gladbach 09 als Meister gesetzt, doch genauso ist es schlussendlich gekommen. Während vor Beginn der Spielzeit allen voran Regionalliga-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel, der VfL Vichttal oder etwa der Siegburger SV 04 als Aufstiegsanwärter gehandelt wurden, durften am Ende die 09er jubeln. Und das hochverdient: Einzig drei Niederlagen musste die Elf von Erfolgstrainer Kevin Kruth hinnehmen, so wenige wie keine andere Mannschaft. Mit 28 Gegentreffern stellen die 09er zudem die beste Defensivreihe der Liga. So steht am Ende einer anspruchsvollen wie erfolgreichen Saison die lang ersehnte Rückkehr in die vierthöchste Spielklasse, was allen voran Meistermacher Kruth zu verdanken ist. Der Erfolgscoach spricht im Rückblick auf die gesamte Saison von einer „gewachsenen Mannschaft“ und einer „brutalen Konstanz.“

Früher Pokal-Knockout als Motivation Die Vorzeichen standen für den SV Bergisch Gladbach 09 vor dem Saisonstart in der Mittelrheinliga nicht wirklich optimal. Schließlich kam die Elf von Kevin Kruth nach dem Regionalliga-Abstieg 2021 aus ihrer bis dato schwächsten Mittelrheinliga-Spielzeit, die auf Tabellenplatz sieben beendet wurde. Zurückzuführen war diese mit Sicherheit auf die große personelle Umstrukturierung im Vorsommer, bei der Großteile des Kaders einen neuen Anstrich erhielten und gezielt auf junge Talente gesetzt wurde. Und diese Ausrichtung machte sich nun früher als erwartet bezahlt. Nach dem frühen Ausscheiden im Mittelrheinpokal, bei dem sich die 09er in der ersten Runde Regionalligist und späterem Drittliga-Aufsteiger SC Fortuna Köln mit 1:5 geschlagen geben mussten, startete der SV09 zwei Wochen darauf in die Liga. Mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg ließ die Kruth-Elf dem FC Teutonia Weiden keine Chance und schaffte sich gleich zum Saisonstart eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Auch in den darauffolgenden Duellen gegen Siegburg (2:0) und den SSV Bornheim (2:1) überzeugten die 09er und sammelten aus den ersten drei Partien die Maximalausbeute, ehe in den folgenden vier Duellen ein kleiner Leistungseinbruch folgte. Drei Remis und ein Sieg lautete die Folge-Bilanz der Kruth-Elf, ehe sich die 09er mit dem 2:0-Erfolg im Topspiel gegen Vichttal am neunten Spieltag wieder an die Tabellenspitze schossen. Von diesem Zeitpunkt an ließ sich der Primus dann nicht mehr vom Thron stoßen.

Die Freude kannte bei den Nullneunern nach der Meisterschaft keine Grenzen. – Foto: SV Bergisch Gladbach 09

Unangefochtener Spitzenreiter seit Spieltag neun Sechs Spieltage darauf krönte sich der SV Bergisch mit einem 2:1-Erfolg bei der SpVg Porz zum Herbstmeister, ehe eine ähnlich starke Rückserie folgte: 15 Spiele, zehn Siege und 32 Punkte später konnte das Team um Kapitän Stefano Fragapane am 30. Spieltag die Meisterschaft bejubeln. Mit einem Sahneauftritt in der heimischen Belkaw Arena fertige der Spitzenreiter Kontrahent Porz mit 10:0 vom Platz, und behielt im Fernduell mit Verfolger Siegburg die Oberhand. Dass der Primus im letzten Saisonspiel keinerlei Druck verspüren ließ und einen solch eindrucksvollen Kantersieg einfuhr, passt zur beeindruckenden Leistung der jungen Gladbacher Mannschaft. Mit einem Altersschnitt von knapp 22 Jahren machten die 09er über die gesamte Spielzeit hinweg einen reifen Anschein und lieferten konstant ab. Eine Qualität, die aus Sicht von Aufstiegstrainer Kruth ausschlaggebend für den Titel und den damit einhergehenden Aufstiegstrumpf gewesen sei: