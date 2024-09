Primus meistert nächste Hürde - Derbe Pleiten für Landau & Aiglsbach

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Die erste Halbzeit war es eine ziemliche zähe Angelegenheit. Simbach ist relativ tief gestanden. Wir hatten mehr Spielanteile, aber richtig viel ist dabei nicht rausgekommen. Nach der Pause wurde die Partie deutlich lebhafter. Durch ein sehenswertes Tor sind wir in Führung gegangen und waren dann am Drücker. Nach einer Stunde ist Simbach deutlich stärker geworden und ist dann auch zum verdienten Ausgleich gekommen. In der Schlussphase war es ein offener Schlagabtausch mit hochkarätige Möglichkeiten auf beiden Seiten. Unterm Strich ein gerechtes Unentschieden."











Christian Brandl (Trainer FC Walkertshofen): "Wir wollten in den ersten 30 Minuten mitspielen, das war ein Fehler. Ergolding hätte in dieser Phase zwei Tore machen müssen, hat das allerdings verpasst. Als wir unsere Grundausrichtung änderten, wurden wir deutlich kompakter und haben nicht mehr viel zugelassen. Vorne haben wir unsere wenigen Möglichkeiten genutzt und unser eigenes Tor leidenschaftlich verteidigt. Am Ende war es zweifellos ein glücklicher Sieg, aber das ist mir heute egal. Für uns war es eine perfekte Woche und mit 15 Punkten haben wir uns ein gutes Fundament für die kommenden Aufgaben erarbeitet."







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Ich kann der Mannschaft nur den Vorwurf machen, dass wir vor dem gegnerischen Tor keinerlei Konsequenz hatten. Die ersten Halbzeit haben wir ein großartiges Spiel gemacht, waren drückend überlegen und hätten mindestens 3:0 führen müssen. Kurz nach dem Seitenwechsel sind wir durch einen groben individuellen Fehler in Rückstand geraten, dann wurde es gegen eine clevere Walkerthsofener Mannschaft richtig schwer. Trotzdem haben wir weiter viel Druck erzeugt und unter anderem einen Lattenschuss gehabt. Kurz vor Schluss haben wir uns dann noch einen Konter eingefangen und verlieren ein Spiel, das man eigentlich nicht verlieren darf. Eine extrem bittere und ungerechte Niederlage."