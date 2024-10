Preußen Hameln hofft auf Befreiungsschlag gegen MTV Rehren

Am Sonntag um 15 Uhr trifft der FC Preußen Hameln im heimischen Stadion auf den MTV Rehren. Für beide Teams geht es um viel: Während Hameln dringend Punkte benötigt, um den vorletzten Platz zu verlassen, will Rehren den Anschluss ans Mittelfeld herstellen.

Am Sonntag erwartet der FC Preußen Hameln den MTV Rehren zu einem Duell, das für beide Mannschaften wegweisend sein könnte. Preußen Hameln steht nach zwölf Spieltagen mit nur sieben Punkten auf dem vorletzten Platz der Bezirksliga 4 Hannover und kämpft weiterhin um den Klassenerhalt. MTV Rehren, derzeit auf Rang 10, möchte sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegsrängen absetzen.

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr

Preußen Hameln steckt aktuell in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft konnte in den letzten sechs Spielen nur einen Punkt holen und musste teilweise hohe Niederlagen hinnehmen, wie etwa das 0:11 gegen Leveste. Dennoch wird sich das Team um Trainer Paul Bicknell gegen den MTV Rehren teuer verkaufen wollen, um endlich wieder einen Sieg einzufahren. Die letzten Ergebnisse der Hamelner zeigen jedoch, wie schwer die Aufgabe wird: Am vergangenen Wochenende verlor man auswärts 0:5 gegen den TSV Goltern.

Für den MTV Rehren ist die Partie in Hameln eine Chance, den Schwung aus dem 3:1-Erfolg gegen TV Jahn Leveste mitzunehmen und sich weiter ins Tabellenmittelfeld vorzuarbeiten. Nach einer enttäuschenden Auswärtsniederlage bei TuS Garbsen (0:8) und einer 0:3-Heimniederlage gegen Tabellenführer SV Arnum war der Sieg gegen Leveste ein Befreiungsschlag. Schönherr sieht die Aufgabe gegen Hameln dennoch als Herausforderung: „Es wird ein heißer Tanz. Für Preußen Hameln geht es darum, den Anschluss zu erhalten, und für uns geht es darum, eben auch auswärts mal zu punkten.“