Preußen besiegt - Aufwärtstrend bestätigt

Damit bestätigten die Rennstädter die Tendenzen, von denen man sich schon im Voraus wünschte, sie zu wahren: Die Ergebnissteigerung in Gestalt der beiden Unentschieden nach zuvor fünf Niederlagen in Folge sollte durch einen Heimsieg ebenso untermauert werden wie die beiden zurückliegenden Dreier gegen die Preußen. Beides gelang – vor allem durch einen mannschaftlich geschlossenen Auftritt, der (so nahm ich es zumindest wahr) stets von großer Positivität und gegenseitigem Vertrauen geprägt war.

Besonders leicht fällt es natürlich auf seine Mitspieler zu setzen, wenn sie eine Performance wie beispielsweise Lukas ‚Beyex‘ Beyer auf seiner linken Seite abspulten. Der 21-Jährige zeigte sich lauf-, zweikampf-, entscheidungs- und letztlich sogar abschlussstark und besorgte mit 99 Sprungkraft und einem wuchtigen Kopfball schließlich auch den 2:1-Endstand, den Tomas Majer mit einer butterweichen Flanke auf den zweiten Pfosten mustergültig auflegte (68.). Nach zuletzt bemerkenswerten Auftritten – beginnend an der Fahner Höhe – belohnte sich Beyer dafür in der wohl schönsten Form, was auch seinen Trainer froh macht: „Für Lukas Beyer hat es mich besonders gefreut, da er seine erneut starke Leistung mit dem Siegtreffer krönen konnte“, so Roger Fritzsch.

Zufrieden ist der Schleizer Coach aber auch mit der Darbietung seiner Mannschaft: „Die Jungs haben es bis auf die nervöse Anfangsphase und das selbst aufgelegte Gegentor gut gemacht. Ein verdienter, aber durch Tomas Majers Verletzung ein teuer bezahlter Sieg.“ In der angesprochenen Anfangsphase sorgten besonders zwei starke Tormänner dafür, dass die Tore zunächst ausblieben. Während Langensalzas Julian Patzer stets wach und aktiv war und so die Bälle von seinem Tor fernhalten konnte, demonstrierte Luis Groh in bemerkenswerter Art und Weise sein Niveau: Bei keinem einzigen der strammen Abschlüsse, die die Gäste zu Beginn des Spiels aufs FSV-Tor abfeuerten, musste er nachfassen, hatte jeden Schuss sofort sicher.

Schließlich fiel dann kurz vor dem Pausenpfiff doch noch ein Treffer: Im schönen Zusammenspiel leitete Pohl im Doppelpass den Ball auf Routinier Gerisch weiter, der vor dem Tor noch einmal querlegte. Aus mittlerweile spitzem Winkel zog Schleiz‘ Tscheche ab und besorgte die Pausenführung: 1:0 durch Tomas Majer (41.). Pohl hätte sogar noch auf 2:0 erhöhen können – vielleicht sogar müssen – drosch die Murmel aus etwa 13 Metern aber recht zentral in Richtung Patzer, der parierte.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten die Gäste wieder den Druck. Schon Nando-Pascal Fernschilds Hieb aus 30 Metern nach einem Ballverlust im Schleizer Aufbauspiel hätte dabei ein Tor verdient gehabt, knallte aber nur an die Latte – also nutzte Steven Reinhold eben den Nachschuss zum Ausgleich (61.). Äußerst wichtig für den restlichen Spielverlauf und den schwarz-gelben Erfolg war dann, dass die Rennstädter nur sieben Minuten später die Antwort durch Beyers Nischel parat hatten.

Sie machten es nun abgeklärter als in den vorherigen Partien und brachten die Führung zu elft durch disziplinierte Abwehrarbeit und regelmäßige Entlastungsangriffe ins Ziel. Das bedeutete drei Zähler und die eingangs beschriebenen Glücksgefühle, die die Kreisstädter so natürlich auch gleich mit ins Derby am kommenden Samstag, dem 26. Oktober, gegen den SV Blau-Weiß ‘90 Neustadt nehmen durften.

Schleiz zog mit dem Sieg am Gegner vorbei und befindet sich nun auf dem zehnten Tabellenplatz.