Preming: Feucht folgt auf Huber Der abstiegsbedrohte Kreisklassist hat in der Winterpause einen neuen Spielercoach verpflichtet +++ Der bisherige Chefanweiser bleibt als Spieler

Die SG Preming steckt in der Kreisklasse Passau mitten im Abstiegskampf und überwintert auf den zwölften Rang, der am Saisonende den Absturz in die A-Klasse bedeuten würde. Um dieses Szenario noch abzuwenden, hat sich der Verein aus der Marktgemeinde Tittling mit einem neuen Spielertrainer verstärkt: Ex-Bezirksoberligakicker Daniel Feucht, der zuletzt den FC Sturm Hauzenberg II betreute, rückt bei der SG Preming an die Seite von Thomas Thaler, der die Mannschaft von der Linie aus coacht. Der frühere Landesligakicker Andreas Huber, der bisher im Gespann mit Thaler die Mannschaft führte, hat seinen Posten auf eigenen Wunsch niedergelegt, wird aber als Spieler weitermachen.