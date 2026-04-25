Power für Phönix Lübeck aus Schöningen

Ousman Touray. – Foto: 1. FC Phönix Lübeck

Wie der Regionalligist 1. FC Phönix Lübeck bekannt gab, ist der erste Sommertransfer unter Dach und Fach: Ousman Touray wechselt vom FSV Schöningen an die Trave. Der 26-jährige Offensivakteur unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 und soll künftig für reichlich Wirbel in der Offensive sorgen.

Touray, der gebürtig aus Gambia stammt, hat sich in der laufenden Regionalliga-Saison als einer der spektakulärsten Akteure der Schöninger profiliert. Mit einer beeindruckenden Bilanz von sechs Treffern und acht Asists stellte er seinen Wert als torgefährlicher Vorbereiter regelmäßig unter Beweis.

Die Verantwortlichen in Lübeck ließen den Neuzugang bereits seit Längerem beobachten. Besonders die Unbekümmertheit des spielers hat es den „Adlern“ angetan. Sportdirektor Frank Salomon zeigt sich überzeugt von der Neuverpflichtung: „Wir hatten Ousman bereits seit dem Hinspiel auf dem Radar. Er ist ein Spieler, der mutig ins Dribbling geht und auch gegen den Ball mit hohem Einsatz ackert. Sein Tempo und seine Unbekümmertheit werden unserem Spiel im letzten Drittel enorm guttun.“

Salomon betont zudem, dass Touray nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich „absolut in unsere Philosophie“ passe.

Erfahrener Neuzugang sucht die Herausforderung an der Trave

Für Touray ist die Regionalliga Nord kein Neuland. In seiner Vita stehen bereits Stationen bei namhaften Vereinen wie Preußen Münster, dem SC Wiedenbrück und Atlas Delmenhorst. Dennoch blickt er mit Dankbarkeit auf seine Zeit in Niedersachsen zurück: „Der Verein, die Mannschaft und das Umfeld haben mich sportlich und persönlich weitergebracht“, so der Stürmer über den FSV Schöningen, seiner aktuellen und letzten Station vor dem Trip nach Lübeck.

Nun richtet sich sein Fokus voll auf die Hansestadt. Das „gute Gefühl“ aus den ersten Gesprächen mit den Phönix-Verantwortlichen gab letztlich den Ausschlag für den Wechsel. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei Phönix Lübeck. Ich will mich hier entwickeln und der Mannschaft bestmöglich helfen – vor allem mit Toren und Vorlagen meinen Beitrag leisten, damit wir gemeinsam erfolgreich sind“, blickt Touray motiviert auf sein neues Kapitel bei den Adlerträgern.

Mit dieser Verpflichtung unterstreicht Phönix Lübeck frühzeitig die Ambition, den Kader qualitativ zu verstärken und den Fans attraktiven Offensivfußball zu bieten.