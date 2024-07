Pokalsieger / Gümmer - Cup

Im Finale des Gümmer-Cups setzten wir uns souverän mit 5:1 gegen SG Wendenborstel durch. Unsere starke Teamleistung und der Wille, den Pokal zu gewinnen, führten zu einem herausragenden Spiel. Bereits in der 11. Minute konnten wir das erste Tor bejubeln, als Lennox Böllert zum 1:0 traf. In der 20. Minute setzte sich Niklas Becker stark gegen seinen Abwehrspieler durch und erhöhte auf 2:0. Das 3:0 fiel in der 29. Minute durch einen Elfmeter, den Niclas Lesniczack eiskalt verwandelte. In der 57. Minute machte Niklas Becker sein zweites Tor in diesem Spiel. Yannick Zündorf traf zum 4:1 für SG Wendenborstel, doch den Schlusspunkt setzte Nico Neumann nach einem hohen Ballgewinn von Jano Radzeweit, als er ohne Gegenwehr den Ball über die Linie brachte und den Endstand von 5:1 markierte.