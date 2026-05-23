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Livestream
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Pokalfinale im LIVESTREAM: FC Würzburger Kickers vs. TSV 1860 München
Bayerischer Totopokal - Finale: BR24Sport präsentiert den Livestream des Endspiels auf FuPa
von zis / red · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser
Hierum geht's: den Bayerischen Totopokal! Krallen ihn sich die Löwen? Oder doch die Kickers? – Foto: Imago Images
Am großen Finaltag der Amateure darf natürlich auch das Bayerische Pokalfinale nicht fehlen. Das Ticket für den DFB-Pokal haben beide schon sicher: weil die Würzburger Kickers als "Bayerischer Amateurmeister" ihr Ticket über die Regionalliga-Tabelle bereits erhalten haben. Somit reicht den Münchner Löwen alleine schon der Final-Einzug. Zum Pokalsieger wollen sich im großen Endspiel ab 16:30 Uhr trotzdem beide küren. Die Löwen gewannen zuletzt 2020 den Pott, die Kickers im Jahr 2019.