Pokalauslosung: Titelverteidiger genießt Heimrecht!

Wacker Nordhausen II genießt in der 2.Runde Heimrecht gegen den Kalbsriether SV. Neben dieser brisanten Partie wurden auch 2 Kreisoberliga-Duell gelost. Eines davon ist wohl das absolute Top-Spiel in der 2. Hauptrunde.

In Großwechsungen und Greußen wird sich die Begeisterung über die Pokalauslosung vermutlich in Grenzen gehalten haben. Die beiden KOL-Hochkaräter trafen zuletzt erst in der Liga aufeinander (Endstand Greußen - Großwechsungen 1:4) und begegnen sich nun auch bereits in der 2.Runde des Pokalwettbewerbs.