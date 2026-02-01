Pokal-Halbfinale: Derbykracher & Underdog-Hoffnungen

– Foto: Marcel Junghanns

Dabei kommt es im ersten Halbfinale zu einem echten Klassiker des Thüringer Fußballs: FC Rot-Weiß Erfurt trifft auf den FC Carl Zeiss Jena. Im zweiten Halbfinale fordert der SV Blau-Weiß 1991 Bad Frankenhausen den ZFC Meuselwitz heraus. Julia Ritter - Sportliche Leiterin in Bad Frankenhausen - sagt zum Pokallos: "Egal wer es am Ende geworden wäre, wir haben ja prinzipiell nichts zu verlieren. Dass es gegen einen Regionalligisten schwer wird, das war ja schon vorher klar, aber unmöglich ist nichts. Wir freuen uns auf ein Heimspiel, auf unser erstes Halbfinale überhaupt und auf hoffentlich ganz viel Unterstützung von den Rängen, wer weiß, was dann möglich ist."

Doch Erfurt als möglicher Endspielort?

Neben den Paarungen wurde auch der Austragungsort des diesjährigen Endspiels bestimmt, das erneut Teil des bundesweiten „Finaltags der Amateure“ sein wird. Laut TFV-Spielordnung findet das Finale im Stadion des am Endspiel beteiligten Regionalligisten statt. Da mit Erfurt, Jena und Meuselwitz mehrere Regionalligisten im Wettbewerb vertreten sind, war eine zusätzliche Auslosung notwendig. Das Ergebnis: Das Finale wird in der Spielstätte des Siegers aus dem Halbfinale zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena ausgetragen.