Darum wird Erfurt kein "Finale daheim" bekommen...

Am 23. Mai 2026 wird das Endspiel wieder Teil des bundesweiten „Finaltags der Amateure“, live in der ARD, ausgetragen. Doch eine Besonderheit sorgt jetzt für Gesprächsstoff: Sollte der FC Rot-Weiß Erfurt das Finale erreichen, steht das Steigerwaldstadion nicht zur Verfügung. Grund: Eine schon lange gebuchte Jugendweihe, deren Termin mit dem bundesweiten "Finaltag der Amateure" kollidiert.

Damit spitzt sich die Frage zu: Jena oder Meuselwitz – wo steigt das wichtigste Amateurspiel des Jahres? Oder tritt sogar ein Sonderfall ein und die ganze Sache muss neu betrachtet werden? Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) gab dazu eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Fragen heraus >> mehr.

Die Durchführungsbestimmungen des TFV besagen: Das Finale findet beim beteiligten Regionalligisten statt, um Sicherheits- und TV-Anforderungen zu erfüllen. Treffen zwei Regionalligisten aufeinander, wird der Austragungsort ausgelost.

Das brisante Szenario: Erfurt vs. Bad Frankenhausen

Sollte das Finale zwischen Rot-Weiß Erfurt und Bad Frankenhausen steigen, wird es kompliziert: Erfurt könnte wegen der Belegung des Steigerwaldstadions nicht das Heimrecht ausüben. Beim Thüringenligist vom SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen spielt sich normalerweise nicht die Infrastruktur auf dem erforderlichen TV- und Sicherheitsniveau ab, um den Rahmenbedingungen des Endspieles gerecht zu werden. Das bedeutet: Die Gesamtlage müsste neu bewertet werden – das Endspiel würde in diesem Fall wohl an einem neutralen Ort ausgetragen werden. Mit einem Augenzwinkern: Dass dieser neutrale Ort dann ausgerechnet die Ad hoc-Arena in Jena sein wird, scheint angesichts der Historie der beiden größten Thüringer Fußballvereine mehr als unwahrscheinlich.

Ob das Finale am 23. Mai 2026 in Meuselwitz, Jena oder einem anderen neutralen Ort stattfindet, hängt entscheidend vom sportlichen Verlauf der Halbfinals ab. Sicher ist jedoch: Rot-Weiß Erfurt kann sein eigenes Heimfinale nicht austragen, und das sorgt schon jetzt für Diskussionen unter Fans und Funktionären.

Für Gewissheit könnte es bereits die Halbfinal-Auslosung im Landespokal am 1. Februar im Rahmen der Endrunde der Hallenlandesmeisterschaften der Herren in Apolda geben. Denn werden hier Jena und Meuselwitz als Gegner gezogen, ist klar: Beim Gewinner dieses möglichen Halbfinales steigt das Endspiel am 23. Mai.