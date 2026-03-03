Pokal-Halbfinale: Auslosung heute Abend LIVE

Die Bühne ist bereitet für die entscheidende Phase im Mittelrheinpokal. Am Dienstag, 3. März 2026, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die Halbfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie im Schaebens-Pokal der Frauen aus.
Bei den Herren ist das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt. Mit Viktoria Köln (3. Liga) ist noch ein Drittligist vertreten. Hinzu kommen der Bonner SC (Regionalliga West), der SC Fortuna Köln, Tabellenführer der Regionalliga West, sowie der SV Eintracht Hohkeppel, derzeit Zweiter der Mittelrheinliga.
Besonders Fortuna Köln sorgte im Viertelfinale für ein Ausrufezeichen, als der Regionalliga-Spitzenreiter den Drittligisten und Vorjahresfinalisten Alemannia Aachen aus dem Wettbewerb warf. Nun träumen alle vier verbliebenen Teams vom Finaleinzug – und vom großen Ziel DFB-Pokal.
Im Bitburger-Pokal der Herren werden insgesamt sechs Runden inklusive Finale ausgespielt. Bis einschließlich Halbfinale genießen klassentiefere Teams Heimrecht. Das Endspiel steigt am 23. Mai 2026 im Kölner Sportpark Höhenberg. Der Pokalsieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.
Die Halbfinalspiele sind laut Rahmenterminkalender für den Zeitraum 24. bis 26. März 2026 angesetzt.
Auch bei den Frauen stehen die Halbfinalisten fest. Im Schaebens-Pokal der Frauen sind noch vier Runden inklusive Finale zu absolvieren. Hier genießen klassentiefere Teams ebenfalls bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Das Finale findet am 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) statt. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die Play-Off-Runde des DFB-Pokals der Frauen. Die Halbfinalspiele sind für den 29. März 2026 terminiert.
Mit einem Drittligisten, zwei Regionalligisten und einem ambitionierten Mittelrheinligisten verspricht die Auslosung bei den Herren maximale Spannung. Viktoria Köln bringt als klassenhöchstes Team die Favoritenrolle mit, doch Fortuna Köln und der Bonner SC haben bereits ihre Qualität unter Beweis gestellt. Außenseiter Hohkeppel hofft auf das Heimrecht – und die nächste Überraschung.