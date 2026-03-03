Pokal-Halbfinale: Auslosung heute Abend LIVE Mit Viktoria Köln, Fortuna Köln, dem Bonner SC und Hohkeppel stehen vier ambitionierte Klubs im Halbfinale des Mittelrheinpokals. Die Auslosung erfolgt live ab 19 Uhr. von red · Heute, 11:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

Die Bühne ist bereitet für die entscheidende Phase im Mittelrheinpokal. Am Dienstag, 3. März 2026, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die Halbfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie im Schaebens-Pokal der Frauen aus.

Bei den Herren ist das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt. Mit Viktoria Köln (3. Liga) ist noch ein Drittligist vertreten. Hinzu kommen der Bonner SC (Regionalliga West), der SC Fortuna Köln, Tabellenführer der Regionalliga West, sowie der SV Eintracht Hohkeppel, derzeit Zweiter der Mittelrheinliga. Besonders Fortuna Köln sorgte im Viertelfinale für ein Ausrufezeichen, als der Regionalliga-Spitzenreiter den Drittligisten und Vorjahresfinalisten Alemannia Aachen aus dem Wettbewerb warf. Nun träumen alle vier verbliebenen Teams vom Finaleinzug – und vom großen Ziel DFB-Pokal.

Modus und Termine Im Bitburger-Pokal der Herren werden insgesamt sechs Runden inklusive Finale ausgespielt. Bis einschließlich Halbfinale genießen klassentiefere Teams Heimrecht. Das Endspiel steigt am 23. Mai 2026 im Kölner Sportpark Höhenberg. Der Pokalsieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Die Halbfinalspiele sind laut Rahmenterminkalender für den Zeitraum 24. bis 26. März 2026 angesetzt.