Pokal der U19: So läuft's in den drei Spielkreisen

Im Wettbewerb um den Volksbanken-Raiffeisenbanken-Pokal der U19-Junioren in der Oberpfalz steht bei der Qualifikation der Landesligisten die Finalpaarung fest. Der ASV Cham gewann das zweite Halbfinalspiel beim FC Weiden-Ost und trifft nun am 18. September auf die SpVgg SV Weiden.



Der Gewinner dieser Partie ist einer von vier Teilnehmern an der Bezirksendrunde. Die restlichen drei Qualifikanten sind die Triumphatoren aus den drei Spielkreisen. In den Kreisen Regensburg und Amberg/Weiden werden noch Spiele aus dem Achtelfinale nachgeholt, während im Kreis Cham/Schwandorf bereits die Begegnungen des Viertelfinale feststehen. Ergebnisse und Paarungen im Überblick.