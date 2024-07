Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm 2024: Traditionsereignis beginnt morgen

Der Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm 2024 steht vor der Tür, und in diesem Jahr kehrt das Turnier zu seinen Wurzeln zurück. Mit 25 Mannschaften, die in sechs Gruppen auf zwei Spielfeldern antreten, verspricht das Turnier spannende Spiele und sportliche Höchstleistungen. Das Turnier beginnt am am morgigen Samstag, und das Finale findet zwei Wochen später, am 27. Juli, statt. Der TSV Einsingen, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, stellt sein Sportgelände für das 53. Stadtpokalturnier zur Verfügung.