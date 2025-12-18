 2025-12-17T10:26:01.779Z

Pokal
– Foto: David Wächter

Pokal-Auftakt: Spandauer Kickers erwarten Berolina Stralau

Viertelfinale im Überblick

Am Wochenende finden die Viertelfinal-Partien in den Berliner Pokal-Wettbewerben der Herren statt. Den Auftakt gibt es aber bereits am Donnerstag.

---

1. Herren

Einen ausführlichen (Vor-)Bericht zum Landespokal der 1. Herren, in dem bereits ein Viertelfinale gespielt wurde, findet ihr hier.

---

2. Herren

Heute, 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers II
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau II
19:30live

---

So., 21.12.2025, 11:15 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 II
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke II
11:15

---

So., 21.12.2025, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
12:30

---

So., 21.12.2025, 14:00 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia II
TSV Rudow Berlin
TSV Rudow BerlinTSV Rudow II
14:00

---

untere Herren

Sa., 20.12.2025, 15:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf III
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900 III
15:00

---

Sa., 20.12.2025, 15:25 Uhr
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina III
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03 III
15:25

---

So., 21.12.2025, 13:00 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 III
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter III
13:00

---

So., 21.12.2025, 14:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow III
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria III
14:00

---

7er Herren

Heute, 18:30 Uhr
Club-Italia Berlin AdW
Club-Italia Berlin AdWClub Italia
1. FC Wacker 1921 Lankwitz
1. FC Wacker 1921 LankwitzWacker 21
18:30

---

So., 21.12.2025, 14:30 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
1. FC Lübars 1962
1. FC Lübars 1962Lübars
14:30

---

So., 21.12.2025, 14:30 Uhr
Oranje Berlin
Oranje BerlinOranje II
SC Union-Südost 1924
SC Union-Südost 1924Union-Südost
14:30

---

So., 18.01.2026, 12:00 Uhr
Berlin Lions FC
Berlin Lions FCBerlin Lions
TSV Wittenau
TSV WittenauTSV Wittenau
12:00

---

__________________________________________________________________________________________________

