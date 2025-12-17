Berliner Landespokal: Wer folgt Altglienicke ins Halbfinale?

Die Füchse empfingen in der Vorwoche als Tabellenführer der Berlin-Liga die zwei Klassen höher spielende VSG Altglienicke und eröffneten damit das Viertelfinale im Berliner Landespokal. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde konnten die favorisierten Gäste aus dem Berliner Südosten in Führung gehen. Tim Rieder drückte die Kugel nach einem Eckball über die Linie. In der Folge vergab der Regionalligist die eine oder andere Gelegenheit, um die Führung auszubauen. Füchse-Keeper Kevin Otremba konnte sich mehrfach auszeichnen. Nach dem Seitenwechsel jubelten dann die Füchse. Victor Sunday erzielte in der 68. Minute den überraschenden Ausgleich. Doch Altglienicke schlug schnell zurück, ging nur drei Minuten später durch Torjäger Jonas Nietfeld erneut in Führung, brachte diese über die Zeit und steht damit als erster Halbfinal-Teilnehmer fest.

---

Sa., 20.12.2025, 12:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen BFC Dynamo BFC Dynamo 12:00 live PUSH

Der Titelverteidiger hat eine ganz harte Nuss zu knacken. Der BFC Dynamo muss beim Ligakontrahenten Preussen ums Weiterkommen kämpfen. In der Regionalliga standen sich beide Anfang August gegenüber. Damals siegte Dynamo im Preussenstadion mit 1:2. Seither läuft es bei den Weinrot-Weißen aber gar nicht mehr. In der Liga sind es neun Zähler Rückstand auf die Preussen und ein erschreckender 15. Tabellenplatz. Als Konsequenz wurde Trainer Dennis Kutrieb zu Wochenbeginn entlassen. Nun soll Sven Körner den BFC Dynamo ins Pokal-Halbfinale führen. ---

Sa., 20.12.2025, 14:00 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 14:00 PUSH

Mit dem FC Internationale greift DER Außenseiter des Viertelfinals nach dem großen Wurf. Im Achtelfinale schlug der Landesligist den BAK mit 4:0. Nun soll mit Sparta Lichtenberg der nächste Oberligist dran glauben. Das Team von Dragan Kostic verlor in der Vorwoche deutlich mit 5:0 bei Tas, wartet seit vier Wochen auf ein echtes Erfolgserlebnis. ---