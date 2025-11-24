Players Party 2026: Stimme für die "Frauenteam des Jahres" ab

Wie schon in den vergangenen Jahren, könnt ihr hier auf FuPa Niedersachsen in der Kategorie "Frauenteam des Jahres" abstimmen, wer am 16. Januar 2026 auf der Fußball Players Party im Alando Ballhaus gekürt werden soll.

⚠ Wichtig: Alle Nominierten in jeder Kategorie werden vom Veranstalter zur Players Party ins Alando Ballhaus eingeladen. Wer gewonnen hat, wird erst auf der Party am 16.01.2026 bekanntgegeben. Die Teams mögen sich ab Dezember per Email an office@agentur-allesbestens.de melden und erhalten dann in gewohnter Form einenLink für 30 Frei-Tickets erhalten. Die Abstimmung beginnt am 25.11.25 um 06:00 Uhr und endet am 28.11.25 um 23:59 Uhr.