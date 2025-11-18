Players Party 2026: Das sind die Nominierten!

– Foto: Schäfer

Zum 26. Mal werden bei der "Fussball Players Party" am 16. Januar 2026 die besten Amateurspieler und Mannschaften der Region ausgezeichnet. Nun steht die Liste der Nominierten steht fest und die Sieger werden zu gleichen Teilen von einer Fachjury sowie von Euch, den Usern des Amateurfußballportals FuPa.net, gekürt.

Ab dem 20. November und bis zum 18. Dezember wird es wie in den Vorjahren ein Voting geben, in dem per SMS gevoted werden. Die Abstimmungsergebnisse beeinflussen das Endresultat diesmal zur Hälfte - die von jedem Kandidaten erreichten Prozentpunkte (0-100) fließen in die Endabrechnung ein. Parallel dazu vergibt eine Fachjury – bestehend aus Peter Vorberg, Dennis Kurth, Lena Gosewinkel, Marie Gosewinkel und Olaf Osthof – insgesamt 100 Punkte pro Kategorie. Die Jury hat sich im Vorfeld ohne Kenntnis des FuPa-Votings und unabhängig voneinander auf die Nominierten in den Einzelauszeichnungen und Mannschaftsehrungen verständigt. Die Punktevergabe erfolgt ebenfalls ohne Einsicht in die Bewertungen der anderen Jurymitglieder.

– Foto: Schäfer

Das Endergebnis ergibt sich dann aus der Summe der SMS-Abstimmung und der Jurywertung. Durch dieses Verfahren sollen sowohl sportliche und persönliche Kriterien der Jury als auch die Mobilisierungskraft der FuPa-Community Berücksichtigung finden – wobei Letzterenicht ausschließlich die Wahl der Kandidaten beeinflussen soll.