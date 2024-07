Platzverweis kostet: MSV-Neuzugang Boutakhrit wird doppelt bestraft

Rote Karte als Negativ-Highlight

Über weite Strecken zeigten sich die Zebras gegenüber dem Zweitligisten ebenbürtig. Zwar ging Münster schon früh durch Unaufmerksamkeiten im Abwehrverbund des MSV doppelt in Führung, doch in der Folge hielt der Neu-Regionalligist gut mit. Rein spielerisch lässt sich also viel Positives aus dem Test mit den zwei Klasse höher vertretenen Westfalener mitnehmen. Lediglich die rote Karte von Jihad Boutakhrit lässt übel aufstoßen. In der 90. Minute hielt der Neuling vom FSV Frankfurt die Sohle auf der Wade vom Ex-Bocholter Lukas Frenkert – besonders für ein Freundschaftsspiel ein fragwürdiges Einsteigen.