"Platz unbespielbar": Weitere Partie in der Regionalliga West abgesagt

Alle guten Dinge sind drei - in diesem Fall sind die Dinge allerdings nicht gut. Eigentlich sollte an diesem Wochenende die Regionalliga West geschlossen in die Rückrunde starten. Nun wurde aber kurzfristig bereits die dritte Begegnung des Spieltags abgesagt. Das Duell zwischen dem SC Wiedenbrück und der U21 des 1. FC Köln kann nicht stattfinden.

Update, 26. Januar, 10.15 Uhr: Nun hat es auch das für Montag angesetzte Spiel zwischen den Zweitvertretungen des SC Paderborn und FC Schalke 04 erwischt. Wie die Paderborner mitteilen, sei der Grund für die kurzfristige Absage "die aktuelle Wetterlage die den Platz im Paderborner Stadion unbespielbar macht. Auch die Zuwege zum Stadion sind verschneit und vereist." Ein Nachholtermin steht derweil noch nicht fest.

"So entschlossen unsere Greenkeeper für eine Austragung des für heute angesetzten Spiel gegen die U23 des 1. FC Köln gekämpft haben: Am Ende war es dann doch zu viel Frost und Regen, der zu der Entscheidung geführt hat, den Rasen im Jahnstadion für heute Nachmittag einen nicht spielfähigen Zustand zu attestieren", erklärt der SCW in den Vereinsmedien. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt, der Verein wird darüber aber schnellstmöglich informieren.

Für Wiedenbrück startet die Rückrunde damit erst am kommenden Samstag gegen den 1. FC Bocholt. Der Anstoß im Jahnstadion ist um 14 Uhr. Sollte sich an der Wetterlage allerdings nichts ändern, ist es durchaus denkbar, dass auch diese Partie abgesagt werden muss. Ebenfalls nicht stattfinden konnte das Gastspiel von Borussia Dortmund II bei den Sportfreunden Siegen sowie das Heimspiel der Sportfreunde Lotte gegen den SV Rödinghausen.

So geht es am nächsten Spieltag weiter

20. Spieltag

Fr., 30.01.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Sportfreunde Lotte

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - 1. FC Bocholt

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SSVg Velbert - VfL Bochum II

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Wuppertaler SV

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh

Sa., 31.01.26 14:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen

So., 01.02.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Paderborn 07 II