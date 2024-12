Platz drei als Aufsteiger: BC Oberzier II sorgt für Furore

Der BC Oberzier II, frisch aufgestiegen in die Kreisliga B2, hat in der Hinrunde für eine der Überraschungen der Liga gesorgt. Mit neun Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen belegt das Team den dritten Tabellenplatz – eine Position, die vor der Saison kaum jemand erwartet hätte. Das ursprüngliche Ziel, der Klassenerhalt, ist schon jetzt so gut wie abgehakt. Teammanager Christian Buchenau

Nach der wohlverdienten Winterpause beginnt der BC am 25. Januar mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. "Geplant sind zwei bis drei Einheiten pro Woche und insgesamt fünf Testspiele", erläutert Buchenau den Plan bis zum Rückrundenstart. Ein Highlight ist das Turnier des SV Niederzier, das zur Saisonvorbereitung beiträgt.

Doch nicht alles lief zuletzt so reibungslos wie es die Tabelle hergibt. In den letzten Wochen der Hinrunde machte sich ein Rückgang der Trainingsbeteiligung bemerkbar, was laut Buchenau zu einzelnen ausgefallenen Einheiten führte. "Dadurch wurde es schwieriger, kontinuierlich an unserer Form zu arbeiten", so die Einschätzung des Teammanagers. Trotzdem bewies die Mannschaft Charakterstärke und konnte Rückschläge stets gut kompensieren – ein Verdienst des starken Zusammenhalts im Team.