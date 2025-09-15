Plastikstühle fliegen durch die Luft – Unterhaching verliert erstmals

Die SpVgg Unterhaching ärgert sich über die erste Saisonniederlage beim 0:1 gegen den TSV Aubstadt.

Unterhaching – Der Stachel bei der SpVgg Unterhaching saß nach dem 0:1 (0:1) gegen den TSV Aubstadt tief. Nach der ersten Saisonniederlage verließ Hachings Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis nach Schlusspfiff wutentbrannt das Spielfeld des Unterhachinger Uhlsport Parks.

Plastikstühle flogen durch die Luft, und die Enttäuschung war den Spielern und Verantwortlichen des bis dato ungeschlagenen Spitzenreiters der Regionalliga Bayern nach der ersten Saisonniederlage in die Gesichter geschrieben. „Das Energielevel hat einfach gefehlt und ich ärgere mich über uns selbst“, so der aufopferungsvoll kämpfende Mittelfeldmotor.

Nach einer Gedenkminute für den verstorbenen Fahnenträger „Mini“ starteten die Hachinger vor 2225 Zuschauenden in der ersten Hälfte pomadig. Viel zu langsam im Spiel nach vorne und mit zu vielen Ballkontakten bremsten sich die Hausherren selbst aus. „Wir waren zu statisch und nicht aktiv genug. In den Zweikämpfen waren wir nicht gut und mir hat die Durchschlagskraft gefehlt. Die erste Halbzeit war nicht nach unserem Geschmack“, monierte Bender.

Mit Ausnahme von zwei Abschlüssen, die vom Unparteiischen Quirin Demlehner wegen Abseits zurückgepfiffen wurden, sprang für die Hausherren zunächst keine gefährliche Aktion heraus. Eine Doppelchance von Skarlatidis und Winkler blieb die Ausnahme (43.).

Aubstadt nutzt Fehler aus

Nicht konsequent genug geführte Aktionen in den Zweikämpfen sowie schlampig gespielte Pässe führten auf der Gegenseite dazu, dass sich die SpVgg nach der ersten Kopfballchance der Gäste (17.) dann das erste Gegentor der laufenden Saison im heimischen Stadion fing.

Nach einem Ballverlust des blassen Christopher Negele am linken Flügel legte Alexander Winkler mit einer Grätsche unfreiwillig für den Aubstädter Angreifer Max Grimm vor, der den Ball an den Stammtorwart-Vertreter José Kohler zum 0:1 vorbeischlenzte (27.).

Unterhaching gelingt kein Treffer

Auch im zweiten Durchgang änderte sich an dem fahrigen Spiel der Hachinger wenig. Trotz abbauender Kräfte bei den Gästen, wusste die SpVgg die sich bietenden Fehler der Unterfranken nicht auszunutzen. Zwei Schüsse von Wesley Krattenmacher (56.) und Nils Ortel (79.) aus guten Positionen segelten über das Tor, ein Distanzschuss von Simon Skarlatidis landete in den Armen des Gästetorwarts Vladyslav Veriei (79.).

Im Gegenzug hatten die Gastgeber Glück, dass dem Aubstädter Angreifer Franz Helmer nach einem Steilpass vor dem zu zögerlich herausgelaufenen Kohler die Nerven versagten (81.).

Chancenverwertung lässt zu wünschen übrig

In der Schlussoffensive scheiterten die Hausherren vor dem Tor der Grabfelder kläglich. Der eingewechselte Angreifer Moritz Müller scheiterte vor Veriei (83.) und Luis Pfluger setzte nach einer Ecke einen Kopfball aus wenigen Metern Torentfernung über das Gehäuse (84.).

Nachdem Aubstadt bei einer Dreifachchance die gute Möglichkeit zum zweiten Gästetreffer verpasst hatte (87.), war die erste Hachinger Saisonniederlage perfekt. „Es war klar, dass die erste Niederlage irgendwann kommt, die Frage ist jetzt, wie wir damit umgehen“, so Bender.

Bender fordert nun eine Reaktion

Die Auswirkung der ersten Niederlage bleibt für die SpVgg folgenlos. Dies begünstigte die Konstellation, dass der eine oder andere Verfolger am Spieltag ebenfalls Federn ließ. Allerdings rückte der erste Haching-Bezwinger Aubstadt nahe an die Spitzenposition heran.

SpVgg Unterhaching – TSV Aubstadt 0:1 (0:1) Unterhaching: Kohler – Leuthard, Stiefler, Pfluger, Winkler (90. Zimmermann) – Gevorgyan, Ortel – Aigboje (77. Krupa), Skarlatidis, Negele (46. Krattenmacher) – Pfeiffer (63. Müller) Tor: 0:1 Grimm (27.)

Es war klar, dass die erste Niederlage irgendwann kommt, die Frage ist jetzt, wie wir damit umgehen.

SpVgg-Trainer Sven Bender