Planungschaos und Enttäuschung: Heimspiel des Burger BC fällt aus

Die Nachricht, dass dem Gegner lediglich sechs einsatzbereite Spieler zur Verfügung stünden und man somit nicht zum Punktspiel antreten könne, trifft den Burger BC unvorbereitet – insbesondere aufgrund der vorangegangenen Kommunikation.

Um böse Überraschungen und unnötige Kosten zu vermeiden, hatte sich die Vereinsführung des Burger BC bereits am Montag proaktiv mit der SG Letzlingen/Potzehne in Verbindung gesetzt. Dabei wurde von gegnerischer Seite nochmals ausdrücklich bestätigt, dass die Mannschaft anreisen werde und die Spielfähigkeit gegeben sei. Erst im Vertrauen auf diese Zusage begannen die Burger Verantwortlichen mit den konkreten Vorbereitungen für den Spieltag. So wurden unter anderem individualisierte Eintrittskarten, Plakate und weiteres Druckmaterial produziert sowie die kompletten Bestellungen für das Catering, inklusive Getränken und Frischwaren, verbindlich ausgelöst.

Dass die Zusage vom Wochenanfang nun hinfällig ist, sorgt beim Burger BC nicht nur für sportlichen Frust über die nächste Zwangspause, sondern auch für Verärgerung über den entstandenen organisatorischen und finanziellen Aufwand. Während die Punkte nun vermutlich am grünen Tisch in Burg verbleiben, bleibt der Verein auf den Kosten für die Vorbereitungen eines Spiels sitzen, das nach offizieller Bestätigung eigentlich sicher stattfinden sollte.