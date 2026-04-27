Aufstiegsfeier am Grünen Tisch: "Tut mir für die Jungs unfassbar leid"

– Foto: Karl Heinz Schmuck

Gerne hätten die Fußballer des Burger BC am Wochenende selbst ins Geschehen eingegriffen. Durch den Nichtantritt des TuS Siegfried Wahrburg kam der Spitzenreiter der Landesklasse 1 jedoch einmal mehr nicht zum Einsatz - und feierte die Meisterschaft deshalb von der Couch aus. Denn mit der zu erwartenden Spielwertung des Wahrburger Nichtantritts wäre der BBC nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Wer sage, dass der Aufstieg in die Landesliga mit dem individuell stark besetzten Kader nichts besonderes sei, vergesse "dass das alles Jungs sind, die einfach nur Spaß am Fußballspielen haben", betont Kolzenburg. "Zur Wahrheit gehört nach wie vor dazu, dass wir 15 Burger im Kader haben, die seit Jahrzehnten zusammen in Burg Fußball spielen und einen Erik Teege, der mit 40 Jahren 14 Spiele gemacht und dabei elf Tore dazu beigetragen hat", unterstreicht der Trainer.

"Wir freuen uns sehr über den Aufstieg und die Meisterschaft. Die Mannschaft und der Verein haben sich das unfassbar verdient. Ein großes Kompliment geht an unsere Spieler, an mein Trainerteam, an die ehrenamtlichen Helfer drumherum und an die Verantwortlichen des Vereins, die sehr viel investiert haben, um es in dieser Art und Weise beeindruckend zu schaffen", sagt BBC-Coach Tim Kolzenburg zum Meisterstück am Grünen Tisch.

"Wir haben einen unglaublichen Zusammenhalt im Team geschaffen und das macht uns sehr stolz", betont Kolzenburg: "Das wird mir dann immer zu sehr zu schnell vergessen, bei all dem was momentan in Burg passiert."

Fünf Nichtantritte machen 15 Punkte am Grünen Tisch

Dass den verdienten Spielern "der Moment des Aufstiegs auf dem Platz genommen wurde, da in dem Fall Wahrburg nicht antreten konnte, tut mir für die Jungs unfassbar leid", unterstreicht Kolzenburg. "Ein Aufstieg ist immer etwas besonderes. Die Emotionen auf dem Platz mit unseren treuen Fans und ehrenamtlichen Helfern hätten viele gern erlebt, da es bei vielen der erste Aufstieg in ihrem Leben ist. Schade!", ergänzt der 30-Jährige.

Zumal es inzwischen bereits zum fünften Mal in dieser Saison der Fall gewesen ist, dass der Gegner des Landesklasse-Spitzenreiters nicht angetreten ist. 15 Punkte holte der BBC damit kampflos. Zu den Ausfällen wolle Kolzenburg "gar nicht zu viel sagen", erklärt er: "Wir können das nicht beeinflussen. Man muss leider sagen, dass sich die Mannschaften im Rahmen der Regularien bewegen, daher sollte man überlegen, ob man da eventuell etwas anpasst, um es in dieser Art und Weise zu unterbinden, ohne den Mannschaften etwas unterstellen zu wollen."

Burger BC verfolgt noch zwei Ziele im Endspurt

Bei Auswärtsspielen seien die Burger "immer sehr gut und höflichst empfangen" worden, berichtet Kolzenburg und ergänzt: "Wir wären selbst gerne öfter ein netter Gastgeber gewesen." Dem Aufsteiger in der kommenden Saison drücke man die Daumen, "dass die Möglichkeit, die Aufstiegsfeier auf dem Platz zu erleben, nicht genommen wird aus welchen Gründen, Intentionen und Ideen auch immer", ergänzt Kolzenburg.

Für ihn und seine Mannschaft soll diese Spielzeit mit dem vorzeitigen Meisterstück am Grünen Tisch, das am Sonnabend mit einem gemütlichen Beisammensein gefeiert wurde, aber noch nicht abgehakt sein. "Wir freuen uns nun auf einem spannendes Kreispokalfinale gegen einen sehr starken Gegner aus Heyrothsberge mit einer hoffentlich besonderen Atmosphäre", betont Kolzenburg und schiebt nach: "Weiterhin haben wir das Ziel die Saison ohne Punktverlust zu beenden."