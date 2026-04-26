Plan von Taktikfuchs Kevin Wolze geht für Viktoria Goch voll auf

Viktoria Goch jubelte gegen Speldorf. – Foto: Susanne Schmidt

Viktoria Goch ist in der Landesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei sieglosen Spielen setzte sich der Aufsteiger mit 2:1 (2:0) beim VfB Speldorf durch und näherte sich dem Kontrahenten in der Tabelle bis auf zwei Punkte an. Das Hinspiel in Goch hatten die Mülheimer Anfang Dezember noch mit 3:2 für sich entschieden. Die Revanche ist also geglückt – aber was hat den Ausschlag gegeben? Trainer Kevin Wolze hatte sich da etwas Spezielles ausgedacht.