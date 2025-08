🗣: Pipinsrieds Mühe in Landsberg vergeblich – Geretsried euphorisch

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Wir haben uns auf das Spiel in Kottern sehr gut vorbereitet, da uns bewusst war, dass wir auf eine erfahrene Bayernligamannschaft mit gestandenen Spielern treffen. Unser Ziel war es, dem frech entgegenzutreten. Wir wussten um die Stärke von Kottern bei langen Bällen und ihren vielen Tiefenläufen sowie gegengleichen Bewegungen, darauf waren wir eingestellt. Die Jungs haben das defensiv exzellent gelöst, eine gute Höhe in der Kette gehalten und so aus dem Ballbesitz heraus kaum Chancen zugelassen. In den ersten 15 Minuten gab es allerdings zwei individuelle Fehler im Aufbauspiel, wodurch Kottern zu zwei sehr guten Gelegenheiten kam – da hat uns unser starker Keeper im Spiel gehalten. Ab der 15. oder 20. Minute haben wir dann keine Chance mehr zugelassen, uns stabilisiert und auch im Spielaufbau verbessert. Nach einem gut getretenen Freistoß aus dem Halbfeld entstand etwas Unruhe im Sechzehner, und Rosina war hellwach und hat den Ball zur Führung für uns über die Linie gedrückt. In der zweiten Halbzeit wollten wir genauso weitermachen, haben engagiert und leidenschaftlich verteidigt – der Platz wurde immer holpriger, was für uns ein weiteres Zeichen war, alles reinzuwerfen. Unsere Einwechselspieler haben starke Impulse gesetzt und für Entlastung gesorgt. Wir haben dann im richtigen Moment das 2:0 nachgelegt und das Spiel damit entschieden. Ich freue mich sehr, dass wir auswärts zu null gespielt haben und über unseren ersten Bayernliga-Sieg. Jetzt richten wir den Fokus akribisch auf das kommende Spiel gegen Heimstetten.«

Josef Steinberger, Trainer des FC Pipinsried: »Landsberg war der erwartet schwere Gegner. Es war ein Spiel auf hohem Niveau mit viel Tempo. Die ersten 15 Minuten waren relativ ausgeglichen, dann hatte Landsberg etwa 20 Minuten Übergewicht und wir haben wenig Zugriff bekommen. Landsberg macht dann das 1:0 und hätte sogar auf 2:0 erhöhen können, aber Maxi Engel hält uns mit einer sensationellen Parade im Spiel. Gegen Ende der ersten Halbzeit sind wir wieder besser ins Spiel gekommen, besonders über die Außen haben wir uns einige Möglichkeiten erspielt, die wir aber nicht genutzt haben. Nach der Pause machen wir postwendend den Ausgleich, haben das Momentum eigentlich auf unserer Seite, doch nur eine Minute später hat Lukas Bettrich einen Geistesblitz, handelt schnell und trifft mit einer technisch brutalen Qualität von der Mittellinie – das war natürlich eine spielentscheidende Szene.

Trotzdem ein Kompliment an meine Mannschaft: Wir haben konsequent nach vorne gespielt und waren danach die Mannschaft, die am Drücker war. Wir erspielen uns drei, vier gute Möglichkeiten, nutzen sie aber nicht oder der Torwart hält gut. Dann macht Berwein mit seiner individuellen Qualität das 3:1, wobei wir da nicht konsequent genug verteidigen. Trotzdem haben wir nie aufgegeben, machen noch den Anschlusstreffer und haben durch Karger die Riesenchance zum Ausgleich, aber der Torwart hält erneut überragend und nimmt uns so den verdienten Lohn. Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir den Punkt verdient gehabt, das wäre auch ein gerechteres Ergebnis gewesen. Nichtsdestotrotz Glückwunsch an Landsberg. Wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn es bitter ist, nach zwei Spielen nur einen Punkt zu haben. Aber wir wissen um unsere Qualitäten und werden unsere Punkte holen.«

1860 München II hadert mit Remis gegen Heimstetten – Alper Kayabunar mit Leistung zufrieden

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Am Ende ist das für uns ein enttäuschendes Ergebnis. Wir hätten die drei Punkte gerne mitgenommen, aber mit der Art und Weise bin ich zufrieden. Beide Teams sind schwer ins Spiel gekommen, es war gerade in der Anfangsphase sehr kampfbetont, auch wegen des starken Regens. Genau in dieser Phase kassieren wir das Gegentor, reagieren aber super darauf und erzwingen noch vor der Halbzeit den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit ging es meiner Meinung nach nur in eine Richtung – Heimstetten hatte im gesamten Spiel zwei Torchancen. Wir waren sehr oft im Strafraum, hatten viele Möglichkeiten und nach der roten Karte, die aus meiner Sicht absolut berechtigt war, waren wir in Überzahl. Heimstetten stand dann sehr tief, aber wir kamen trotzdem häufig zu Abschlüssen, einer wurde sogar auf der Linie geklärt. Ich denke, wir waren dem Sieg sehr nah, haben es aber leider nicht geschafft, das 2:1 zu machen. Insgesamt bin ich mit der Leistung zufrieden, einzig die Chancenverwertung – bei einem Verhältnis von etwa 12:2 – müssen wir klar bemängeln. Daran werden wir arbeiten, aber insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg.«

Neuer Bayernliga-Spitzenreiter Erlbach zeigt „absolut souveräne“ Leistung in Augsburg