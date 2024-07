Pipinsried und Dachau im Testspiel-Derby: Tore en masse

Es war ein typisches Testspiel, das sich der TSV Dachau 1865 und der FC Pipinsried am vergangenen Mittwoch auf dem Sportplatz an der Jahnstraße lieferten. Das Derby zwischen den beiden letztjährigen Bayernligisten endete schließlich mit einem 5:3-Sieg für den FCP. Dabei waren die Gäste aus Pipinsried besonders in der ersten Halbzeit spielbestimmender. Die Mannschaft von Josef Steinberger spielte in den ersten 45 Minuten attraktiven und schnellen Fußball, erarbeitete sich einige Chancen und ging folgerichtig in der 22. Minute dank Fabian Benko in Führung.