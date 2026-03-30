Pia, Yildirim und Ivantzikis ragen in der Bezirksliga heraus Bezirksliga Niederrhein: Paschalis Ivantzikis, Kadir Yildirim und Jan-Niklas Pia treffen vierfach, DJK Arminia Klosterhardt gewinnt 15:0, SG Benrath-Hassels siegt 10:1. Die Top-Spieler und Top-Stories des 25. Spieltags! von André Nückel · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Starke Leistungen von links: Jan-Niklas Pia, Kadir Yildirim und Paschalis Ivantzikis. – Foto: Beckers, Mainz, tcs

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hatte gleich mehrere Ausreißer nach oben zu bieten. Paschalis Ivantzikis, Kadir Yildirim und Jan-Niklas Pia glänzten mit je vier Treffern, dazu sorgten das 15:0 der DJK Arminia Klosterhardt und das 10:1 der SG Benrath-Hassels für besonders markante Schlagzeilen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der 25. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein war in vielen Staffeln eine Bühne für außergewöhnliche Offensivleistungen. Gleich drei Spieler trafen vierfach und drückten ihren Partien damit klar den Stempel auf. Besonders herausragend präsentierte sich Paschalis Ivantzikis vom Düsseldorfer CfR linksrheinisch, der beim wilden 6:4 gegen VdS 1920 Nievenheim gleich vier Tore erzielte. Auch Kadir Yildirim ragte heraus: Beim 4:1 des Duisburger SV 1900 gegen die Großenbaumer SG Duisburg-Süd markierte er alle vier Treffer seiner Mannschaft und ließ selbst einen verschossenen Strafstoß verblassen. Ebenfalls viermal erfolgreich war Jan-Niklas Pia, der beim historischen 15:0 der DJK Arminia Klosterhardt bei FC Blau-Gelb Überruhr früh für klare Verhältnisse sorgte. Knapp dahinter reihten sich mehrere Dreifach-Torschützen ein. Dennis Ordelheide entschied das 4:1 von TSV Eller 04 gegen DJK Sparta Bilk mit drei Treffern beinahe im Alleingang. Beim 10:1 der SG Benrath-Hassels gegen SV Hösel ragten gleich zwei Spieler heraus: Kilian Laux traf dreimal vor der Pause, Lars Pöth verteilte seine drei Tore über die gesamte Spielzeit. Dazu kam Nico Zitzen, der beim 3:1 von SC Union Nettetal II gegen TuRa Brüggen alle drei Treffer seiner Mannschaft erzielte. Auch Samuel Zegadlo setzte beim 15:0 von Klosterhardt mit einem Dreierpack ein weiteres Ausrufezeichen.

Extreme Ergebnisse und späte Wendungen Neben den Topspielern fielen vor allem zwei Resultate sofort ins Auge. Das 15:0 von Klosterhardt bei Blau-Gelb Überruhr war das extremste Ergebnis des Wochenendes, zumal die Gäste bereits zur Pause mit 0:9 zurücklagen. Auch das 10:1 der Benrather in Hösel stach heraus, weil sich die Partie nach dem 1:1 in der Anfangsphase noch komplett einseitig entwickelte. Allein zwischen der 34. und 45. Minute zog Benrath-Hassels mit fünf Toren davon. Auffällig war zudem, wie viele Spiele erst in der Schlussphase entschieden wurden. SSV Berghausen gewann bei SSV Germania Wuppertal noch mit 4:3, obwohl das 3:3 erst in der Nachspielzeit gefallen war. 1. FC Viersen siegte in Tönisberg durch einen Treffer in der 90. Minute, Ratingen 04/19 U23 II rettete gegen SVG Neuss-Weissenberg in der 90.+4 noch ein 1:1. Auch das 4:4 zwischen Sportfreunde Broekhuysen und SV Rindern stand erst ganz spät fest.