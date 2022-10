Phönix Schleißheim: Coach Josip Zagar wirft das Handtuch - Adis Letica übernimmt Kreisklasse München

„Josip hat uns mitgeteilt, dass er als Trainer nicht mehr weitermachen will“, berichtet Karl-Heinz Lainer, der Technische Leiter des FC Phönix. In der Folge habe sich der Klub auf die Suche nach einem Nachfolger begeben und sei über einen Spieler in Kontakt mit Letica gekommen. Der 44-Jährige, der vergangene Saison mit dem FC Hellas in die Bezirksliga aufgestiegen war, hatte sich erst kürzlich von dem Verein getrennt – und ist nun also seit zwei Wochen neuer Chefcoach in Oberschleißheim.

Dort wird es für ihn darum gehen, die Mannschaft vor einem erneuten Abstieg zu bewahren. Denn aktuell ist der FC Phönix, den Josip Zagar 2021 noch in die Kreisliga geführt hatte, Tabellenletzter in Kreisklasse 2 – und das, obwohl dem Team bei Adis Leticas Debüt gegen den FC Fasanerie-Nord ein 2:1-Sieg gelang. „Das Problem bei uns ist, dass wir keine gescheite Vorbereitung hatten“, sagt Karl-Heinz Lainer. Überdies habe die Mannschaft die Folgen des Abstiegs noch nicht gänzlich überwunden: „So etwas bleibt erst mal in den Köpfen hängen“, ist der Technische Leiter überzeugt.