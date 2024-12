Phillip John wird Cheftrainer des FSV Gräfenroda

Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Vorstand und Phillip John wurde eine Zusammenarbeit vereinbart, die zunächst bis zum Saisonende gilt. Der 39-Jährige ist seit dem 1. Januar 2022 im Verein aktiv und war in der Hinrunde noch als Spieler im Einsatz. John bringt wertvolle Erfahrungen aus der Thüringenliga und der Landesklasse mit. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für den SV Arnstadt, den FSV Martinroda, den FSV Ohratal und den Bischlebener SV. Einsätze als Spieler in der Rückrunde sind weiterhin möglich.

Mit der Übernahme der Cheftrainer-Position tritt Phillip John die Nachfolge von Marcel Hielscher an (wir berichteten bereits darüber). Unterstützt wird er von der sportlichen Leitung Rico Uhlmann, die an der Seitenlinie zur Verfügung steht. Gemeinsam liegt der Fokus darauf, die Mannschaft erfolgreich durch die Rückrunde zu führen und die angestrebten Ziele zu erreichen.