Pflichtaufgabe für Solingen-Wald, großes Verfolgerfeld lauert

Platz zwei und acht trennen derzeit nur magere drei Zähler. So ergibt sich eine breit gefächerte Sammlung an potenziellen Widersachern von Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der Primus könnte seinen Vorsprung nach dem Duell mit dem Schlusslicht TVD Velbert sogar noch einmal vergrößern. Auch der FC Kosova Düsseldorf hat eine tabellarisch eher machbare Aufgabe mit der Zweitvertretung des VfB Hilden vor sich. Der FC Remscheid wird sich gegen den SC Union Nettetal bemühen aus der Formkrise herauszukommen. Den Spieltag eröffnen am Samstag der SC Kapellen und Victoria Mennrath.