Es sieht hervorragend für Solingen-Wald aus.
Es sieht hervorragend für Solingen-Wald aus. – Foto: Markus Becker

Pflichtaufgabe für Solingen-Wald, großes Verfolgerfeld lauert

Landesliga, Gruppe 1: Es klafft schon früh in der Saison eine ordentliche Lücke zwischen Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03 und allen weiteren Teams. Sollte der TVD Velbert nicht über sich hinauswachsen, wird sich daran am kommenden Spieltag auch nichts ändern.

Platz zwei und acht trennen derzeit nur magere drei Zähler. So ergibt sich eine breit gefächerte Sammlung an potenziellen Widersachern von Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der Primus könnte seinen Vorsprung nach dem Duell mit dem Schlusslicht TVD Velbert sogar noch einmal vergrößern. Auch der FC Kosova Düsseldorf hat eine tabellarisch eher machbare Aufgabe mit der Zweitvertretung des VfB Hilden vor sich. Der FC Remscheid wird sich gegen den SC Union Nettetal bemühen aus der Formkrise herauszukommen. Den Spieltag eröffnen am Samstag der SC Kapellen und Victoria Mennrath.

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Sa., 08.11.2025, 18:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
18:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
15:30

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00live

So., 09.11.2025, 14:15 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
14:15live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
15:30live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
15:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
15:30

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
13:00

Das sind die nächsten Spieltage

14. Spieltag
14.11.25 SC Union Nettetal - TSV Solingen
14.11.25 ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II
16.11.25 VSF Amern - FC Remscheid
16.11.25 TVD Velbert - SC Velbert
16.11.25 SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath
16.11.25 FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
16.11.25 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
16.11.25 Victoria Mennrath - DV Solingen
16.11.25 SG Unterrath - TuRU Düsseldorf

15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

