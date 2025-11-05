Pflichtaufgabe für Solingen-Wald, großes Verfolgerfeld lauert

Platz zwei und acht trennen derzeit nur magere drei Zähler. So ergibt sich eine breit gefächerte Sammlung an potenziellen Widersachern von Tabellenführer 1. Spvg Solingen-Wald 03. Der Primus könnte seinen Vorsprung nach dem Duell mit dem Schlusslicht TVD Velbert sogar noch einmal vergrößern. Auch der FC Kosova Düsseldorf hat eine tabellarisch eher machbare Aufgabe mit der Zweitvertretung des VfB Hilden vor sich. Der FC Remscheid wird sich gegen den SC Union Nettetal bemühen aus der Formkrise herauszukommen. Den Spieltag eröffnen am Samstag der SC Kapellen und Victoria Mennrath.
14. Spieltag
14.11.25 SC Union Nettetal - TSV Solingen
14.11.25 ASV Einigkeit Süchteln - VfB 03 Hilden II
16.11.25 VSF Amern - FC Remscheid
16.11.25 TVD Velbert - SC Velbert
16.11.25 SSV Bergisch Born - 1. FC Wülfrath
16.11.25 FC Kosova Düsseldorf - 1. Spvg. Solingen Wald 03
16.11.25 DJK Gnadental - SC Kapellen-Erft
16.11.25 Victoria Mennrath - DV Solingen
16.11.25 SG Unterrath - TuRU Düsseldorf
15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln