Pfeiffer-Solo entscheidend: Haching wieder Spitzenreiter

Torschütze Cornelius Pfeiffer (Unterhaching, 22) mit Torjubel, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor zum 1:0, optimistisch, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

Mit einem 1:0 gegen Augsburg II steht Unterhaching wieder an der Spitze. Der dritte Sieg in Serie lässt das Selbstvertrauen steigen.

In der ersten Halbzeit sahen die 1125 Zuschauer beim Flutlichtspiel im Unterhachinger Uhlsportpark zunächst noch Einbahnstraßenfußball auf das Tor der Schwaben. Die spielfreudigen Hachinger schnürten die Gäste mit ihrem temporeichen und direkten Passstafetten tief in die eigene Hälfte ein und kamen zu Chancen im Minutentakt. Zunächst scheiterte Mike Gevorgyan am starken Augsburger Torwart Tobias Jäger (10.), bevor Christopher Negele aus der Distanz verzog (12. Minute) und Luis Pfluger bei einem Schlenzer abermals in Jäger seinen Meister fand (13.).

„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“, skandierten die Fans der SpVgg Unterhaching lauthals nach dem 1:0 (1:0) ihrer Mannschaft gegen den FC Augsburg II. Nach dem Erfolg in der Nachholpartie des 20. Spieltags eroberten sich die Hachinger die Tabellenführung vom 1. FC Nürnberg II zurück und belegen erstmals seit knapp fünf Monaten wieder den Platz an der Sonne. „Wir sind sehr zufrieden mit den drei Punkten. Das Spiel war eng und hat sehr viel Kraft gekostet, was unnötig war“, sagte SpVgg-Trainer Sven Bender trocken nach dem knappen Heimerfolg gegen die abstiegsbedrohten Schwaben.

Nach dem ersten Kopfball der Gäste von Thomas Kastanaras auf der Gegenseite (25.) belohnten sich die Hausherren dann für ihre Bemühungen und die vielen mustergültig vorgetragenen Angriffe: Stürmer Cornelius Pfeiffer eroberte den Ball von Augsburgs Mahmut Can Kücüksahin und traf nach einem Solo mit einem platzierten Schuss zum überfälligen 1:0 (29.). In Folge wurde die Bundesliga-Reserve dann etwas stärker, nutzte aber bis zur Pause ihre zwei guten Gelegenheiten durch Kücüksahin (35.) und David Josef Deger (36.) nicht. Auch auf der Gegenseite konnte Simon Skarlatidis mit einem schlitzohrigen Weitschuss von der Mittellinie den aus dem Tor herausgelaufenen Jäger nicht überwinden (40.). Einen Schuss von Hachings Christoph Ehlich auf das leere Tor klärte Augsburgs Abwehrspieler Felix Meiser noch kurz vor der Torlinie (32.).

Nach dem Seitenwechsel wurde Augsburg spürbar stärker, ohne sich dabei große Chancen herauszuspielen. Nach einem Distanzschuss von Kücüksahin aus dem Rückraum auf das Tornetz von Hachings Schlussmann Erion Avdija (60.) wurde die SpVgg wiederum gefährlicher.

Der Abschluss des eingewechselten Moritz Müller landete – noch abgefälscht von einem Augsburger – knapp neben dem rechten Pfosten am Außennetz (64.) und der ebenfalls eingewechselte Richard Meier zielte aus aussichtsreicher Position links am Tor vorbei (77.) und Müller scheiterte nach einem Solo am parierenden Jäger (80.). Die Gäste, die in der zweiten Hälfte bei einem Angriff von Ryota Onoda (70.) ihre beste Chance zum Ausgleich liegen hatten lassen, rannten in den Schlussminuten erfolglos an und schafften den Ausgleich nicht mehr.

Routinier Stiefler lobt die Defensivarbeit

Nach dem dritten Hachinger Sieg in Serie ohne ein Gegentor zeigte sich Interims-Kapitän Manuel Stiefler selbstbewusst und blickte zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben seiner Mannschaft voraus. „Wir haben wieder zu Null gespielt und gut verteidigt, das gehört auch zu einer Spitzenmannschaft dazu“, meint der 37-jährige Abwehr-Routinier.