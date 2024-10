Pfedelbach II empfängt zu Hause die TSG Waldenburg

Am Sonntag, den 27. Oktober 2024 um 14.00 Uhr spielen wir mit unserer 2. Mannschaft zu Hause in der Kreisliga B6 gegen die TSG Waldenburg. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 10. Spieltag sind bereits online.



Vorbericht:

Am Sonntag begrüßen wir zum Heimspiel das Team und die Zuschauer von der TSG Waldenburg bei uns in Pfedelbach auf dem Kunstrasenplatz. Auch die TSG Waldenburg ist gut in die Saison gestartet und wird uns alles abverlangen. Aber in diesen Spielen können wir zeigen, dass wir mit den vorderen Mannschaften mithalten wollen und wir auf einem guten Weg sind.