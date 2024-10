Pfedelbach fährt am Sonntag nach Bad Friedrichshall

Vorbericht:

Nach zwei Niederlagen in Folge konnte am vergangenen Sonntag endlich wieder ein Sieg im Heimspiel gegen die TG Böckingen eingefahren werden. Auch wenn das Ergebnis mit 2:1 knapp war, war man vor allem in Halbzeit eins das bessere Team und hätte in den ersten zwanzig Minuten schon alles klar machen können.

Genau an diese zwanzig Minuten wollen wir in Bad Friedrichshall am kommenden Sonntag anknüpfen, die Chancen in Tore ummünzen und die drei Punkte mit nach Pfedelbach nehmen. Der FSV verlor am vergangenen Sonntag nach fünf Spielen ohne Niederlage mit 0:3 bei der TSG Öhringen.

In der Tabelle stehen beide Mannschaften (Pfedelbach auf 8 und Friedrichshall auf 10) dicht beieinander und trennen nur zwei Punkte.

Somit können sich die Zuschauer wohl erneut auf eine enge Partie einstellen.