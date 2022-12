Pfeddersheims großer Frust nach ärgerlicher Pleite TSG Pfeddersheim geht mit 0:1 gegen Ahrweiler in die Winterpause +++ Unschöne Szenen nach Abpfiff

Pfeddersheim. Es war der wohl unrühmlichste Jahresabschluss, den man sich aus Sicht der TSG Pfeddersheim hätte vorstellen können. Nicht nur, dass das Heimspiel in der Oberliga gegen den Ahrweiler BC äußerst bitter mit 0:1 (0:0) verloren wurde. Sondern allen voran, weil die Stimmung im Uwe-Becker-Stadion auch noch Minuten nach Schlusspfiff kochte.

Erst bildete sich direkt nach Schlusspfiff auf dem Platz ein Knäuel aus Spielern, Verantwortlichen und auch Zuschauern beider Lager. Es wurde fleißig geschubst, beleidigt und gedroht, nachdem sich ein Gästespieler mehrfach abfällig und provozierend gegenüber der TSG-Spieler geäußert hatte. Nachdem die Streithähne voneinander getrennt waren und die Gäste im Kreis den Auswärtssieg feierten, ging es zwischen den Zuschauern weiter. Einige Minuten später, die Spieler des Heimteams waren längst in der Kabine verschwunden, folgte die nächste Stufe der Eskalation, bei der Zuschauer und Gästespieler nur schwer voneinander ferngehalten werden konnten. So sehr der Frust angesichts der Niederlage und ob des unsportlichen Verhaltens einiger weniger Gäste auch berechtigt gewesen sein mag, umso unschöner waren die Bilder für alle, denen ein sportlich-faires Miteinander am Herzen liegt.

Eine Bildergalerie zum Spiel seht ihr hier.

Keine halbe Stunde zuvor deutete wenig bis nichts auf eine solche Eskalation hin. Da nämlich mühte sich die TSG nach Kräften, die kompakten und aggressiven Gäste zu knacken. Chancen gab es, von der hektischen und emotionalen Schlussphase abgesehen, nur wenige. Einzig ABC-Kicker Pascal Rhodmann, der eine Umschaltaktion nach Lars Bohms Abschluss und Sören Pätzolds Parade abstaubte, fand den Weg ins Tor (77.). Direkt danach vergab TSG-Aktivposten Mehmet Yildiz noch eine der besten Chancen der Hausherren. Auch der eingewechselte Fabio Schmidt verfehlte das Tor knapp (82.).

Möglicher Platzverweis der Aufreger in Halbzeit eins