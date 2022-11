Der überraschende Rücktritt von Daniel Wilde von seinem Traineramt bei der TSG Pfeddersheim hat für reichlich Diskussionen gesorgt. Foto: pakalski-press/Christine Dirigo

Pfeddersheim: Wer wird der neue Macher? Nach dem Rücktritt von Daniel Wilde beginnt bei der TSG Pfeddersheim die Suche nach einem Nachfolger

Pfeddersheim. Auf den ersten Blick sieht alles nur nach einem blöden Missverständnis aus. Doch die Trennung von Fußball-Oberligist und Trainer Daniel Wilde ist endgültig. Am Dienstagabend verabschiedete sich der 34-Jährige emotional von seiner Mannschaft, die er über viereinhalb Jahre, davon drei als Cheftrainer aufgebaut, geformt und entwickelt hat. Ab sofort übernimmt Björn Miehe, bis dato Trainer der Pfeddersheimer Zweitvertretung in der A-Klasse, das Kommando. Unterstützt werden soll er, sofern es die Zeit zulässt, vom bisherigen Co-Spielertrainer Benjamin Himmel, der neben dem Job jedoch in der näheren Zukunft nur wenig Kapazitäten haben wird. „Daran können wir nichts ändern, wir sind alle Amateure, da geht der Job ganz klar vor“, betont Marc Bullinger, Sportlicher Leiter der TSG im Gespräch mit dieser Zeitung.

Suche nach adäquaten Nachfolger hat begonnen An dem 32-Jährigen ist es nun, schnellstmöglich einen Nachfolger zu finden. „Einen Schnellschuss wird es nicht geben, es muss schon passen“, betont Bullinger, der in den Gesprächen mit einzelnen Spielern sowie Team-Kapitän Tobias Bräuner vor allem über die Trennung von Daniel Wilde hinwegtrösten musste. „Klar sind die Jungs geschockt, alle bedauern das sehr und stehen hinter Daniel. Klar ist aber auch: wenn ein neuer Trainer da ist, hat er die volle Unterstützung von allen“, sagt Bullinger. Dass die Suche nach einem adäquaten Nachfolger nicht einfach wird, ist dem Sportlichen Leiter bewusst: „Die Arbeit, die Daniel hier geleistet hat, ist herausragend.“ Im Sommer 2018 war der damals 30-jährige Wilde als Co-Trainer von Marc Heidenmann bei der TSG eingestiegen. Zuvor hatte der gebürtige Lautrer im NLZ der Roten Teufel und beim 1. FSV Mainz 05 trainiert. Im August 2019 war der A-Lizenzinhaber dann zum Cheftrainer aufgestiegen, nachdem die Wormser sich nach einem 2:8 am vierten Spieltag gegen Wiesbach von Christoph Hartmüller getrennt hatten. Seitdem stand der 34-jährige Wilde in 81 Pflichtspielen (32 Siege/16 Remis/33 Niederlagen) in der Verantwortung, führte die TSG Pfeddersheim auch durch die sportlich schweren Corona-Spielzeiten. TSGler sind erneut auf ein gutes Netzwerk angewiesen