Einen Sieg gab es für Alemannia Pfalzdorf auch im Kellerduell nicht. – Foto: Pascal Derks

Pfalzdorf gegen Hönnepel: Chancenwucher im Kellerduell Gruppe 4: Die Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf und SV Hönnepel-Niedermörmter trennen sich 1:1. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SV Hö-Nie Pfalzdorf

Als Ricardo Ribeiro, Mittelfeldmotor der SV Hönnepel-Niedermörmter, in der zweiten Minute der Nachspielzeit plötzlich auf und davon war, hatte er die ersten Sieg der Saison für seine Mannschaft auf dem Fuß. Den Routinier verließen allerdings die Nerven, er setzte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei – das war nicht die erste große Chance, die ein Akteur am Samstagnachmittag im Heribert-Ramrath-Stadion in Pfalzdorf vergab.

Sa., 07.09.2024, 16:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf SV Hönnepel-Niedermörmter SV Hö-Nie 1 1 Abpfiff Beim 1:1 (1:0) der bis dahin punktlosen Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf und SV Hönnepel-Niedermörmter haderten beide Trainer nach dem Spielende mit der Chancenverwertung ihrer Teams. „Das Ergebnis ist am Ende leistungsgerecht, aber wir nutzen unsere Chancen nicht. Schon in den beiden vorherigen Partien hatten wir damit zu kämpfen. In der zweiten Hälfte konnten wir auch nicht mehr zulegen“, sagte der Pfalzdorfer Trainer Thomas Erkens nach dem ersten Punktgewinn seines Teams.

Trotz Chancenwucher zufrieden Sein Gegenüber Dirk Slis war trotz des Chancenwuchers zufrieden. „Wir haben sehr viel investiert und unser Herz heute auf dem Platz gelassen. Die Entwicklung ist positiv. Auch wenn der Punkt guttut, müssen wir uns am Ende einfach belohnen. Es ist noch ein langer Weg“, stellte er fest.