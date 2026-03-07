Personalsorgen zwingen FC Zons zu einem drastischen Schritt

Der FC Zons hat seine Erste Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Kreisliga A zurückgezogen. Grund dafür ist die angespannte personelle Situation nach zahlreichen Verletzungen und Abgängen im Laufe der Saison. Trotz verschiedener Versuche, die Mannschaft kurzfristig zu stabilisieren, sah sich der Verein nun zu diesem Schritt gezwungen.
Die Verantwortlichen hatten zuletzt noch versucht, die Erste Mannschaft mit Spielern aus der „Zwoten“ sowie der Alten Herren aufzufüllen. Dauerhaft ließ sich jedoch keine spielfähige Mannschaft mehr aufstellen. „Wir haben alles versucht, aber wir müssen einsehen, dass wir auf Dauer keine spielfähige Elf nominieren können. Der Rückzug war auch Wunsch der verbliebenen Spieler, die uns über den Spielerrat informiert haben“, erklärt die für den Spielbetrieb verantwortliche Inge Dappen.
Wie FC-Vorstand Mark Herbes erläutert, habe sich die schwierige Lage bereits seit einiger Zeit abgezeichnet. „Die Situation müssen wir intern aufarbeiten“, sagt er. Ein Einschnitt sei unter anderem der frühe Trainerwechsel gewesen: „Der Trainer ist nach vier Spielen gegangen, einige Spieler, die er geholt hatte, sind mit ihm gegangen. Dadurch entstand eine große Kaderlücke, die mit den Misserfolgen immer weitergewachsen ist.“
Der Verein habe in den vergangenen Wochen alles versucht, um den Spielbetrieb dennoch aufrechtzuerhalten. „Wir haben wirklich mit allem versucht weiterzumachen“, so Herbes. Neben Spielern aus der Zweiten Mannschaft sprangen auch Akteure aus der Alten Herren ein. „Dafür sind wir sehr dankbar. Aber irgendwann waren wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig.“
Von der Entscheidung unberührt bleibt die Zweite Mannschaft des FC Zons. Das Team von Trainer Thomas Schmidtke steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz der Kreisliga C, Gruppe 1. Künftig sollen Spieler aus der bisherigen Erstvertretung dort aushelfen. „Wir wollen wieder Spaß in den Verein reinbekommen und einen guten Mix aus Erster und Zweiter Mannschaft hinbekommen“, erklärt Herbes.
Der Blick der Verantwortlichen richtet sich bereits auf die kommende Saison. Dann soll der FC Zons mit der Ersten Mannschaft in der Kreisliga B antreten, während die Zweite weiterhin in der Kreisliga C spielen soll. „In den nächsten Wochen sprechen wir mit den Spielern und klären den Kader. Dann wissen wir, welchen Bestand wir haben und was extern noch möglich ist“, sagt Herbes.
Parallel dazu läuft die Suche nach einem neuen Trainer. „Wir haben Trainerkandidaten und führen die Gespräche nacheinander“, so der Vorstand. Der neue Coach soll nach Möglichkeit in drei bis vier Wochen präsentiert werden und anschließend gemeinsam mit dem Verein den Neuaufbau gestalten. Martin Tischbierek aus dem aktuellen Trainergespann bleibt dem Verein erhalten und wird künftig die zweite Mannschaft unterstützen.
„Wir wollen den Verein mit einem Neuanfang wieder in ruhiges Fahrwasser führen und eine schlagkräftige Truppe für die Kreisliga B stellen“, betonen die Verantwortlichen.
