Personalsorgen zwingen FC Zons zu einem drastischen Schritt

Von der Entscheidung unberührt bleibt die Zweite Mannschaft des FC Zons. Das Team von Trainer Thomas Schmidtke steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz der Kreisliga C, Gruppe 1. Künftig sollen Spieler aus der bisherigen Erstvertretung dort aushelfen. „Wir wollen wieder Spaß in den Verein reinbekommen und einen guten Mix aus Erster und Zweiter Mannschaft hinbekommen“, erklärt Herbes.

Der Blick der Verantwortlichen richtet sich bereits auf die kommende Saison. Dann soll der FC Zons mit der Ersten Mannschaft in der Kreisliga B antreten, während die Zweite weiterhin in der Kreisliga C spielen soll. „In den nächsten Wochen sprechen wir mit den Spielern und klären den Kader. Dann wissen wir, welchen Bestand wir haben und was extern noch möglich ist“, sagt Herbes.

Parallel dazu läuft die Suche nach einem neuen Trainer. „Wir haben Trainerkandidaten und führen die Gespräche nacheinander“, so der Vorstand. Der neue Coach soll nach Möglichkeit in drei bis vier Wochen präsentiert werden und anschließend gemeinsam mit dem Verein den Neuaufbau gestalten. Martin Tischbierek aus dem aktuellen Trainergespann bleibt dem Verein erhalten und wird künftig die zweite Mannschaft unterstützen.