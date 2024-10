Personalsorgen bei Steele II verschärfen sich - Niederbonsfeld siegt

Entsprechend musste die SpVgg Steele II nun am 9. Spieltag auf zahlreiche Stammkräfte verzichten und mit einem Mini-Kader beim Tabellenführer aus Niederbonsfeld antreten. Das Spiel entwickelte sich bereits in Halbzeit eins zu einer deutlichen Angelegenheit. So gingen die Gastgeberinnen mit einer 7:0 Halbzeitführung in die Pause. In der zweiten Halbzeit erzielte der Tabellenführer noch 3 weitere Tore und festigt mit dem 10:0 Endstand den Platz an der Tabellenspitze.

SuS Niederbonsfeld profitierte unter der Woche vom Rückzug des OSC Rheinhausen und kletterte bereits im Vorfeld der Partie vom 3. Tabellenplatz an die Tabellenspitze. Die SpVgg Steele II hingegen musste durch den Rückzug der Mannschaft aus Duisburg auch die 3 Punkte aus dem 9:2 Sieg einbüßen und rutschte im Vorfeld auf Tabellenplatz 12 ab. Entsprechend war die Favoritenrolle bereits im Vorfeld der Partie klar geregelt.

Die Gäste aus Essen reisten mit 12 Spielerinnen nach Niederbonsfeld. Den Ausfall der verletzungsbedingten Spielerinnen und der gesperrten Spielerin konnten die Gäste unter anderem mit einer Rückkehrerin kompensieren. Sommer-Neuzugang Laura Pohl gab ihr Debüt nach einer Verletzung und leistete direkt über 70 Minuten lang bei ihrem ersten Spiel vollen Einsatz für die SpVgg Steele II. Sie ersetzte in der Mitte der ersten Halbzeit Hannah Edlauer, die bei den Gästen das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen musste.

In den Köpfen aller Spielerinnen der SpVgg Steele II stimmte über 90 Minuten die Einstellung. So war auch nach dem Abpfiff keine Spur von Frust in der Mannschaft zu spüren. Warum auch? Die Spielerinnen haben über 90 Minuten gekämpft und eine starke spielerische Einstellung auf dem Platz gelegt. Das lobte auch Cheftrainer Kevin Bertelt (SpVgg Steele II):" In der ersten Halbzeit waren die Schwierigkeiten noch da, aber auch da war schon die kämpferische Leistung und auch der Zusammenhalt sehr stark! In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch mehr gemerkt, dass wir uns nicht aufgeben wollten und haben eine starke zweite Halbzeit gespielt. Auch da nochmal ein Lob an alle Spielerinnen, die Ergebnisse stimmen zwar nicht aber der Wille und auch der Zusammenhalt, ist präsent und wir geben uns nicht auf"

Das Team aus Essen war über 90 Minuten vollumfänglich damit beschäftigt, dass Spiel mit einer stabilen Defensive zu bewältigen und zeigte sich sehr kämpferisch. Der Tabellenführer aus Niederbonsfeld konnte aber insbesondere mit einem breiten Kader und Wechselmöglichkeiten immer wieder die personellen Vorteile auf dem Platz nutzen und machte das Spiel im Tempo und den Torchancen letztendlich sehr deutlich. Die Gäste hielten aber auch in Unterzahl wehrhaft dagegen. Torhüterin Denise Preuß (SpVgg Steele II) verhinderte mit ihren zahlreichen Paraden eine noch höhere Niederlage.

Cheftrainer Kevin Bertelt (SpVgg Steele II) fand auch nach dem Spiel direkt lobende Worte für die Mannschaft und Torhüterin :"Niederbonsfeld hat es gegen uns sehr gut gemacht und man merkt,dass das eine starke Mannschaft ist. In der ersten Halbzeit haben sie uns gut ins Laufen bekommen und sind so auch zu den Chancen gekommen. Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können ohne unsere Torfrau Denise, die uns immer wieder aus der Patsche geholfen hat. Da muss man auch sagen, dass sie zur Zeit eine unserer Lebensversicherungen ist und seit Wochen stark performt. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht und Niederbonsfeld kam nicht mehr allzu oft vors Tor. Allen in allem, war es ein Ergebnis, was dem Spiel schon wiedergegeben hat."