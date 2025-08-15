Perfektes Brückl-Comeback! Tätlichkeit! 90.+6: Siegtreffer annulliert!

Köck: "Der Gegner allein hat es zu verantworten, dass wir noch am Leben waren!"

So unterschiedlich können die Sichtweisen nach so einer heftigen Schlussphase sein. Schalding-Coach Stefan Köck berichtete: "Wenn meine Spieler sagen, er hat ihm (...im Laufduell...) ins Gesicht gegriffen, dann war's auch ein Foul. Aber ich selber hab's nicht gesehen." Und Ismanings Co-Trainer Sali Lajqi erwiderte - in Vertretung des privat verhinderten "Jacky" Muriqi: "Ich muss wir wirklich auf die Zunge beißen, ob der Schiedsrichterleistung... Das Tor hätte zählen müssen! Wir bekommen immer wieder Schiedsrichter, die kein Bayernliga-Niveau haben." Auf Schaldinger Seite sah' man das komplett anders. Denn der 19-jährige Referee entschied sich in absolut höchster Bedrängnis - obwohl der Ball schon im Netz zappelte - aus deren Sicht genau richtig und hatte den Schneid, das vermeintliche 1:2 nicht anzuerkennen!



"Ich musste erstmal hin- und herlaufen, um runterzukommen...", so Ismanings Co bei der Pressekonferenz. "Ich glaub' wir müssen uns hier alle einig sein, dass wir den Sack in der ersten Halbzeit längst zumachen hätten müssen. Mit drei, vier Toren... Dann wären wir erst gar nicht mehr in diese Bredouille gekommen...!" Und da pflichtete dann auch wieder der Schaldinger Coach bei. "Nach dieser desolaten Halbzeit von uns, muss der Deckel drauf sein. Dämliches Verhalten! Da muss das Spiel schon beendet sein! Der Gegner allein hat zu verantworten, dass wir noch am Leben waren. Binnen fünf Minuten nach Wiederbeginn hätten wir die 45 zuvor vergessen machen können. Für unseren massiven Aufwand wurden wir danach aber nicht belohnt."



Wobei: Joker Christian "Jinx" Brückl erzielte bei seinem Comeback (!) in Minute 77 immerhin das zu diesem Zeitpunkt glückliche 1:1. Und danach war Schalding dem Siegtreffer näher, scheiterte aber in vielen - so Köck - "50:50-Situationen". Doch dann die Nachspielzeit: nahe der linken Auslinie greift Ismanings Zehetbauer wohl im Laufduell seinem Gegenspieler ins Gesicht, jedenfalls verschafft er sich durch einen sehr grenzwertigen Zweikampf den entscheidenden Vorteil. Laufduell gewonnen, Ball ins Zentrum, zu Serhii Shcherbyna, der versenkt. 1:2 in der 90.+6 (!). Doch denkste: Finn Banderob diskutierte lange mit seinen Linienrichtern und der Referee nahm den Treffer tatsächlich doch noch zurück...