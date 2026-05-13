"Perfekter Transfer": Vatan stellt Trainer & Regionalliga-Spieler vor Lobende Worte für scheidenden Spielertrainer Peter Sprung +++ Vatan Spor Aschaffenburg kündigt weitere Hochkaräter an von Boris Manz · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Wollen in der nächsten Saison in der Landesliga wieder angreifen: Der SV Vatan Spor Aschaffenburg. – Foto: Andreas Roith

Der SV Vatan Spor Aschaffenburg rüstet sich für die Landesliga-Saison 2026/27. Mit an Bord: Ein neuer Trainer und ein Spieler mit 50 Regionalliga-Einsätzen.

Artug Özbakir wird neuer Trainer bei Vatan Spor Aschaffenburg Die wichtigste Personalie ist frühzeitig geklärt: Artug Özbakir (zuletzt in der Hessenliga) wird neuer Trainer bei Vatan Spor. Der Kontakt kam dabei über einen internen Tipp zustande. „Ich persönlich kannte ihn erst nur auf dem Papier", sagt Vorstandsvorsitzender Ilker Colak. Sein Vorstandskollege Savas Denizdelen habe ihn bei einem Lizenz-Lehrgang kennengelernt und empfohlen. "Er hat mich schnell überzeugt. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und hatten die gleiche Vision.“ Özbakir überzeugte die Verantwortlichen durch sein taktisches Verständnis und seine Persönlichkeit, sagt Colak. „Er ist ein Familienmensch, und wir sind ein familiärer Verein." Dazu passe Özbakir perfekt ins gesuchte Profil. "Wir wollten jemanden, der an der Seitenlinie steht. Unsere Spieler lenkt, fördert und fordert. Dazu ist er ein Taktikfuchs, sehr variabel und hat keine Angst, Dinge im Spiel anzupassen“

Landesligist dankt Trainer Peter Sprung: "Wir haben ihm viel zu verdanken" Die Neuausrichtung bedeutet zugleich das Ende der Zusammenarbeit mit dem aktuellen Coach Peter Sprung, dessen Zeit als Spielertrainer bei Vatan Spor zu Ende geht. „Wir haben ihm viel zu verdanken, und ihn deshalb frühzeitig informiert. Wir wollten nicht warten, bis er uns gerettet hat und ihn dann vor vollendete Tatsachen stellen. Er war natürlich etwas enttäuscht, aber er hat es professionell aufgenommen“, sagt Colak und betont: „Er hat bei uns sehr viel bewegt und wir trennen uns im Guten.“ Für die Zukunft hat der Verein einen klaren Plan definiert. Kurzfristig soll Özbakir wieder Offensivfußball spielen lassen. "Der Spaß am Fußball soll wieder zurückkehren. Wir wollen die Fans in Aschaffenburg begeistern", sagt Colak. Mittelfristig will der Verein wieder in die Bayernliga zurückkehren und langfristig vielleicht sogar die Nummer 1 in Aschaffenburg werden. "Die Ziele sind groß, aber wenn man keine Ziele hat, kann man sie nicht erreichen", sagt Colak, der betont: "Es gibt dafür keinen genauen Zeitplan und wir machen uns da auch keinen Druck."