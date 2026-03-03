Pereira nach Christnach-Sieg: „Favoriten für den Aufstieg sind andere“

Was am Wochenende los war

Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer und Drittplatzierten gingen die Gäste aus Ulflingen nach knapp einer Viertelstunde in Führung und hielt diesen Vorsprung bis zur Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann einen Foulelfmeter für die Hausherren aus Harlingen, den Jašarević zum Ausgleich verwandeln konnte. Der Leader blieb am Drücker und eine Viertelstunde vor Ende konnte man die Partie drehen. Gästespieler Ferreira Melo sah die Rote Karte, was das Unterfangen zurückzukommen noch schwerer machte. In der Schlussphase sorgte Dragolovčanin mit dem 3 :1 für die Entscheidung. Christnach war vor der Winterpause in Topform und man durfte gespannt sein, ob sie diese beibehalten haben. Nach nicht mal 10 Minuten konnte man diese Frage mit „Ja“ beantworten, als Weirich einen langen Ball von Barrela verwerten konnte. Noch vor der Pause konnte Routinier Pereira mit einem Distanzhammer aus siebzehn Metern den Vorsprung verdoppeln. Nach dem Seitenwechsel gab es dann das gleiche Bild, wieder Pereira, wieder per Traumtor und die Messe war gelesen. Nur Sekunden später dann das 4:0 durch Lopes nach einem Abspielfehler von Ell.

Pereira: „jeder hatte genug vor seiner eigenen Tür zu kehren“

Dan Pereira, Doppeltorschütze, am Montagmorgen zum Formanstieg nach dem Trainerwechsel und die weiteren Saisonziele: „Wir Spieler haben uns zuerst selbst hinterfragt und uns gefragt, ob wir wirklich immer alles gegeben haben. Das Problem lag nicht alleine am Trainerstab, jeder hatte genug vor seiner eigenen Tür zu kehren. In der Hinrunde hatten wir auch so eine Siegesserie aber dann haben wir fünf Spiele in Folge verloren. Wir brauchen also nicht zu denken, dass alles von selbst läuft. Wir schauen jetzt genug Punkte zu sammeln, um eine ruhige Saison zu spielen - ein Spiel nach dem anderen. Wenn wir einen Punkt mehr einfahren als letzte Saison ist dies schon ein Fortschritt. Favoriten für den Aufstieg sind andere.“

Vor der Winterpause war Vianden mit das formschwächste Team der Liga. An diesem Sonntag gastierte man bei der abstiegsbedrohten US Rambrouch. Früh in der Partie gingen die Gastgeber durch Kettel in Führung. Wer jetzt eine Reaktion des Vorjahres-Absteigers erwartete, wurde eines Besseren belehrt. Kettel netzte in der zweiten Hälfte noch zwei Mal und sorgte, mit seinem persönlichen Dreierpack, dass seine Mannschaft einen Platz am rettenden Ufer ergatterte. Das zweite Topspiel des Wochenendes fand in Michelau statt wo der Tabellenzweite Erpeldingen beim starken Aufsteiger Bourscheid gastierte. Nur wenige Augenblicke nach Anpfiff sorgte Torjäger Weber für die Gästeführung. Die eiskalte Dusche für Bourscheid. Nach einer Stunde blieb dann Dammicco vom Punkt eiskalt und in der 83.Minute köpfte Murcia letzte Zweifel an einem Gästesieg weg.

Ein richtiges Spektakel sahen die Zuschauer in Reuler, wo der Tabellenletzte Clerf auf Böwingen traf. Nicht weniger als 10 (!) Tore fielen in diesem Spiel, in dem die Gäste 60% dieser Treffer erzielten und damit mit 4:6 als Sieger den Platz verließen. Clerf bleibt mit dieser Niederlage das abgeschlagene Schlusslicht. Folschette hatte in ihrem Auswärtsspiel gegen Heiderscheid den besseren Start und ging nach 5 Minuten in Führung. Diese hielt bis kurz nach dem Start der zweiten Hälfte. Als noch nicht alle Zuschauer vom Pausentee zurück waren lupfte Fernandes den Ball aus 25 Metern über den Torwart zum Ausgleich. Folschette war davon jedoch nicht geschockt. Durch einen Abstauber ging man erneut in Führung und mit einem verwandelten Foulelfmeter von Neto verdoppelte man den Vorsprung. Auch eine Gelb-Rote Karte warf Folschette nicht mehr aus der Bahn. In der Schlussphase erzielte man zwei weitere Treffer und fuhr einen ungefährdeten 5:1-Auswärtssieg ein. Heiderscheid rutschte mit dieser Niederlage auf den unteren Relegationsplatz.

Eine Viertelstunde war erst gespielt und Berdorf-Consdorf führte bereits mit 2:0 bei Pratzerthal-Redingen. Mit noch 60 Minuten auf der Uhr schwächte man sich selbst, als Agovic mit glatt Rot vom Feld musste. Am Spiel änderte diese Unterzahl nichts. Djalo erhöhte noch vorm Pausenpfiff auf 0:3. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Gast am Drücker, Djalo netzte seinen persönlichen Dreierpack und Fernandes verwandelte einen Foulelfmeter zum 5:0-Endstand.