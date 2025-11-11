Vieira heuert beim kommenden Gegner seines Ex-Clubs an!

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Das ging schnell und entbehrt nicht einer gewissen Brisanz: am Montag gab der FC Olympia Christnach-Waldbillig bekannt, dass Cheftrainer Eric Chrisnach, sein Assistent Bela Varela (s.u.) sowie Torwarttrainer Guy Artois nicht mehr im Amt seien.
Ein Nachfolger wurde FuPa-Informationen zufolge bereits gefunden. Es handelt sich um Gabriel Vieira, der erst vor wenigen Wochen seinen Hut bei Harlingen-Ischpelt nehmen musste. Womit klar ist: Vieiras erstes Pflichtspiel als Christnach-Trainer führt ihn gleich zurück an seine alte Wirkungsstätte, am kommenden Wochenende spielt sein neuer FC Olympia bei seinen alten Green Boys!
Weiter soll Sven Thilmany FuPa-Informationen zufolge als Co-Trainer von Perlé nach Christnach gewechselt sein. Vieiras Verpflichtung wurde FuPa gegenüber von ihm selber bestätigt, eine offizielle Mitteilung des Vereins zu beiden Personalien steht noch aus.
Christnach-Waldbillig verlor am Sonntag sein Nachholspiel gegen Sorgenkind Rambrouch, welchem damit sein erster Saisonsieg gelang. Der FC Olympia verließ den Platz zuletzt in vier Spielen in Folge als Verlierer. Im zweiten Nachholspiel am Sonntag gewann Bourscheid das Duell der Aufsteiger in Clerf mit 4:2.