Gabriel Vieira trainiert künftig Christnach-Waldbillig – Foto: Ben Majerus

Vieira heuert beim kommenden Gegner seines Ex-Clubs an! Christnach: nach der Trennung von Eric Chrisnach wird Gabriel Vieira dessen Nachfolger Verlinkte Inhalte 2.Div - 1.Bez Christnach Rambrouch Bourscheid Clerf + 5 weitere

Das ging schnell und entbehrt nicht einer gewissen Brisanz: am Montag gab der FC Olympia Christnach-Waldbillig bekannt, dass Cheftrainer Eric Chrisnach, sein Assistent Bela Varela (s.u.) sowie Torwarttrainer Guy Artois nicht mehr im Amt seien. Ein Nachfolger wurde FuPa-Informationen zufolge bereits gefunden. Es handelt sich um Gabriel Vieira, der erst vor wenigen Wochen seinen Hut bei Harlingen-Ischpelt nehmen musste. Womit klar ist: Vieiras erstes Pflichtspiel als Christnach-Trainer führt ihn gleich zurück an seine alte Wirkungsstätte, am kommenden Wochenende spielt sein neuer FC Olympia bei seinen alten Green Boys!