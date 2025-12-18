 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: NFV

Per Dropkick unter die Latte: Mathis Kröger erzielt NFV-Tor des Monats

Der Spieler des TuS Lutten entscheidet das Bezirksligaduell gegen den FC Lastrup mit einem spektakulären Distanztreffer und setzt sich bei der Abstimmung knapp durch.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 3
KL IV OL-Land/DEL
Oberliga Niedersachs.
BZL Weser-Ems St. 4
BZL Hannover St. 1

In einer umkämpften Bezirksligapartie gegen den FC Lastrup fiel Mathis Kröger der Ball nach einer abgewehrten Flanke direkt vor die Füße. Der Offensivspieler des TuS Lutten zögerte nicht lange und zog aus rund 22 Metern mit seinem schwächeren linken Fuß per Dropkick ab. Der Ball schlug unhaltbar im rechten oberen Torwinkel ein und sicherte Lutten einen 2:1-Heimsieg.

Der sehenswerte Treffer wurde nun als NFV-Tor des Monats November ausgezeichnet. Bei der Abstimmung setzte sich Kröger mit 27,01 Prozent der Stimmen knapp gegen Phil Steffens vom SV Anderlingen durch, der 25,43 Prozent erhielt. Insgesamt wurden 696 Stimmen abgegeben. Rang drei belegte Rico Lüllmann vom FC Sulingen mit 14,94 Prozent.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Niedersächsischer FV (@nfv.ev)

Das komplette Ranking

  1. Mathis Kröger (TuS Lutten) 27,01 Prozent

  2. Phil Steffens (SV Anderlingen) 25,43 Prozent

  3. Rico Lüllmann (FC Sulingen) 14,94 Prozent

  4. Mika Pich (SV Germania Helstorf) 11,79 Prozent

  5. Elias Strotmann (SC Spelle-Venhaus) 10,34 Prozent

  6. Nicolas-Werner Jeworowski (VfL Stenum II) 9,63 Prozent

  7. Dennis Dubiel (SSV Vorsfelde) 0,86 Prozent

Aufrufe: 018.12.2025, 15:08 Uhr
redAutor