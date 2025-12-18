Per Dropkick unter die Latte: Mathis Kröger erzielt NFV-Tor des Monats

In einer umkämpften Bezirksligapartie gegen den FC Lastrup fiel Mathis Kröger der Ball nach einer abgewehrten Flanke direkt vor die Füße. Der Offensivspieler des TuS Lutten zögerte nicht lange und zog aus rund 22 Metern mit seinem schwächeren linken Fuß per Dropkick ab. Der Ball schlug unhaltbar im rechten oberen Torwinkel ein und sicherte Lutten einen 2:1-Heimsieg.