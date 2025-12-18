Per Dropkick unter die Latte: Mathis Kröger erzielt NFV-Tor des Monats

In einer umkämpften Bezirksligapartie gegen den FC Lastrup fiel Mathis Kröger der Ball nach einer abgewehrten Flanke direkt vor die Füße. Der Offensivspieler des TuS Lutten zögerte nicht lange und zog aus rund 22 Metern mit seinem schwächeren linken Fuß per Dropkick ab. Der Ball schlug unhaltbar im rechten oberen Torwinkel ein und sicherte Lutten einen 2:1-Heimsieg.
Der sehenswerte Treffer wurde nun als NFV-Tor des Monats November ausgezeichnet. Bei der Abstimmung setzte sich Kröger mit 27,01 Prozent der Stimmen knapp gegen Phil Steffens vom SV Anderlingen durch, der 25,43 Prozent erhielt. Insgesamt wurden 696 Stimmen abgegeben. Rang drei belegte Rico Lüllmann vom FC Sulingen mit 14,94 Prozent.
Das komplette Ranking
Mathis Kröger (TuS Lutten) 27,01 Prozent
Phil Steffens (SV Anderlingen) 25,43 Prozent
Rico Lüllmann (FC Sulingen) 14,94 Prozent
Mika Pich (SV Germania Helstorf) 11,79 Prozent
Elias Strotmann (SC Spelle-Venhaus) 10,34 Prozent
Nicolas-Werner Jeworowski (VfL Stenum II) 9,63 Prozent
Dennis Dubiel (SSV Vorsfelde) 0,86 Prozent