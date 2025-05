Peer Winkens wechselt nach Beeck. – Foto: Union Netttetal

Peer Winkens zieht es zurück in die Heimat Fünf Jahre gehörte Peer Winkens zu den Leistungsträgern in Nettetal. Der 24-Jährige wechselt im Sommer zum FC Beeck.

Peer Winkens kehrt im kommenden Sommer zu seinem Jugendverein zurück und gehört dann zum Kader des FC Beeck, der damit seinen zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2025/26 präsentiert. „Ich habe bereits in der Jugend drei Jahre in Beeck gespielt und weiß, was Beeck für einen Stellenwert in der Region hat. Zudem komme ich aus dem Heinsberger Raum. Deshalb war Beeck eine gute Adresse für mich“, so Peer Winkens weiter.

Der nächste Schritt für Winkens Winkens spielte bereits bis zur U16 für den Verein, ehe es ihn zur Saison 2017/18 zu Alemannia Aachen zog. In Aachen kam Winkens in der B-Junioren-Bundesliga zum Einsatz, ein Jahr später wechselte er in zum 1. FC Mönchengladbach. Bei den Westendern sammelte er als A-Jugendliche erste Erfahrungen im Senioren-Bereich und kam in der Landesliga zum Einsatz.

Ab 2020 gehörte Winkens dann zum Kader von Union Nettetal und entwickelte sich in der Oberliga zum Leistungsträger. Trotz seiner erst 24 Jahre kann Winkens bereits auf die Erfahrung von 140 Oberligaspielen zurückblicken. Die meisten dieser Spiele bestritt der Mittelfeldspieler zudem über die volle Distanz und zeigte dabei eine bemerkenswerte Torgefahr: Bislang stehen 29 Tore in seiner Oberliga-Vita. Erst am vergangenen Wochenende traf Winkens bei der 2:3-Niederlage gegen Tabellenführer SpVg Schonnebeck. „Nach fünf tollen Jahren in Nettetal habe ich gemerkt, dass ich eine neue Herausforderung brauche. Ich möchte für mich einen weiteren Schritt gehen. Die Entscheidung habe ich ligaunabhängig getroffen“, sagt Winkens.