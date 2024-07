Paul: »Kader verfügt über sehr viel Entwicklungspotenzial«

Erstmals sind in dieser Saison alle acht niederbayerischen Vertreter in einer Landesliga, der Mitte-Gruppe, vertreten. Grund genug, um uns in der Vorbereitungs-Endphase mit allen Coaches zu unterhalten. Im vierten Teil haben wir mit Sebastian Paul , dem neuen Trainer der SpVgg Landshut, gesprochen.

Wie zufrieden bist du mit eurem neuen Kader und dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung?

Der Kader wurde mit vielen Talenten aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum bestückt und verfügt zudem über sehr viel Entwicklungspotenzial. Von daher bin ich soweit zufrieden mit der Zusammenstellung. Die Vorbereitung hatte bisher Höhen und Tiefen, ist dementsprechend wie eine typische Vorbereitung gelaufen.





Was sind die Schwerpunkte in euerem Spiel? Wie wollt ihr auftreten?

Wir wollen vor allem zeigen, dass wir Spaß am Fußball haben und mit großer Freude dabei sind. Und daraus leiten wir unsere Schwerpunkte ab. Die sich sowohl gegen als auch mit Ball viel auf Ehrlichkeit und Spielfreude beziehen werden.







Erstmals sind alle niederbayerischen Teams in einer Landesliga vereint. Wie groß ist die Vorfreude auf diese attraktive Liga? Gibt es bestimmte Spiele, auf die du dich besonders freust?

Die Vorfreude ist selbstverständlich groß, da ich viele Mannschaften noch selbst aus meiner aktiven Zeit kenne. Vor allem die Derbys gegen Dingolfing und Eggenfelden werden für hoffentlich für viele Zuschauer sorgen.





Wer sind deiner Meinung nach die Titelfavoriten? In welchem Tabellenbereich wollt ihr landen?

Es wird meiner Meinung nach nicht den haushohen Favoriten geben. Hauzenberg, Seebach, Kareth-Lappersdorf und Ettmannsdorf werden eine gewichtige Rolle spielen. Vielleicht kann auch einer der Aufsteiger überraschen. Wir wollen im oberen Tabellenmittelfeld landen, um so unseren jungen Spieler ein gute Entwicklungsmöglichkeit zu bieten.







Vervollständige bitte folgenden Satz. Ende Mai 2025 können wir sagen eine gute Saison gespielt zu haben, wenn….

... wir unsere internen Ziele erreicht haben und die junge Mannschaft sich weiterentwickelt hat.