Paukenschlag: MTV Jeddingen entlässt Trainer Markus Schwarz

Wie der MTV Jeddingen über seinen Instagram-Kanal mitteilte, ging der Entscheidung eine Reihe intensiver Gespräche voraus. Vorstand und Mannschaft hätten diesen Schritt gemeinsam mitgetragen. Ausschlaggebend sei die Einschätzung gewesen, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der bisherigen Konstellation nicht mehr gegeben gewesen sei.

Bis zum Sommer übernimmt Lena Troschka die Verantwortung für die erste Damenmannschaft. Sie wird weiterhin von Ann-Catrin Carstens und Christian Gorzynski unterstützt. Nach Vereinsangaben besteht die Aufgabe des Trainerteams darin, der Mannschaft wieder Vertrauen in getätigte Aussagen zu vermitteln sowie eine klare Spielidee und feste taktische Abläufe zu entwickeln.

Gleichzeitig bedankte sich der MTV Jeddingen ausdrücklich bei Markus Schwarz für sein Engagement und den hohen zeitlichen Einsatz. Besonders hervorgehoben wurde seine Arbeit bei der Erweiterung des Kaders sowie bei der Verpflichtung zahlreicher talentierter Spielerinnen für den Verein.



